高市圖文化中心分館有愛無礙 藝塑禪繪-閱讀慢飛天使內心彩色世界

高雄市立圖書館與財團法人中華民國唐氏症基金會歡喜工作坊合作，共同主辦之「藝塑禪繪歡喜工作坊創藝展」正如火如荼在文化中心分館兒童室開展，展出歡喜工作坊二十位慢飛天使青年五十件禪繞作品，一種「不一樣的閱讀」，歡迎至文化中心分館來參與一場色彩繽紛禪禪繞繞的內心品閱。(見圖)

文化中心分館今(廿)日說明，藝塑禪繪歡喜工作坊創藝展是該分館自創「有愛無礙」閱讀平台-歡喜共學共融療育系列活動之一，同時也是該分館長年與歡喜工作坊合作，展出心智障礙青年二十位學員每年完成之才藝創作，幾年來展過版畫，油畫，陶藝，禪繞畫等作品，今年再度以禪繞畫為主軸，青年們運用禪繞線條結合輕黏土、貼紙、彩色筆等多元媒材，以專注與想像力創作出一件件獨一無二的藝術作品。

文化中心分館表示，圖書館結合SDGS永續發展目標第四項指標-優質教育，同時結合身障者權利公約CRPD，保障及確保身心障礙者得以享有公平機會參與社會之公民及文化領域，長期持續結合館藏特色，與社區支持輔導身障之團體合作，透過才藝藝術創作展、表演藝術延伸閱讀、藝術療癒工作坊、書目療癒等活動，自創品牌特色成為「有愛無礙閱讀平台」，期許民眾踴躍到館參與另類的閱讀，讓圖書館湧入更多愛的力量，共同支持社區歡喜共學共融。

這次「藝塑禪繪歡喜工作坊創藝展」有二十位學員展出五十件作品，一字排開，眼前滿是繽紛輕盈的多彩多姿，彷彿看到慢飛天使們內心的輕鬆自在與開心，期許社區親子一同來與他們會心交流。

為鼓勵社區親子踴躍觀展，並體驗禪繞畫專注、放鬆與創作愛力的療癒感，特邀請二十位學員的創作指導老師林育婷於十二月六日上午十時至十二時在展場辦理一場「藝塑禪繪工作坊」，讓社區親子一起與創作者共學共融，完成禪繞畫手作帆布袋作品，體驗專注及藝術療癒力。即日起開放線上報名，詳情請見高雄市立圖書館活動報名系統或文化中心分館專屬網頁最新消息、FB。