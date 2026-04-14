高市圖林園分館玩具書巡迴展登場 打造幼兒多感官閱讀體驗

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〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市立圖書館主辦的「玩具用書共讀趣」巡迴書展即日起於林園分館展出，展出時間至10月31日止，歡迎0至3歲家長帶家中的寶貝們前來探索。

林園圖書館主任陳映竹表示，展出的內容涵蓋布書、觸摸書、拼圖書、音效書及互動遊戲書等，多採用布料或其他耐用的複合材質製作，讓好奇心旺盛的寶貝能安心地翻閱與操作。書籍內容透過觸覺、聽覺與視覺等多感官設計，讓幼兒在遊戲中學習認識聲音、形狀、動物以及日常生活情境，進而促進感官統合與腦部發展。

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她說，展覽也鼓勵親子共同參與，透過共讀與互動遊戲，讓閱讀成為溫暖的陪伴時光。館內也會定期對展出書籍進行清潔與消毒，以確保使用上的衛生與安全。

本次玩具書巡迴書展除了林園分館以外，同時也在總館以及其他12間分館展出，若家長想進一步了解活動詳情，可透過電話或官網查詢相關資訊。

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