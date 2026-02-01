高市圖河堤分館「神馬都有」熱鬧登場 新春借書闖關換好禮

春節連假將至，滿滿書香讓民眾連假不斷電，高雄市立圖書館河堤分館推出新春「神馬都有」系列活動，結合借書、書展、闖關、說故事與手作體驗，邀請大小朋友走進圖書館，感受滿滿年味，在閱讀中為新的一年充電加值。(見圖)

主辦單位今(一)日說明，該活動自一月底起至三月，現場展出「七喜春來‧馬卡攏總來主題書展」，精選好書邀請民眾走春之餘，用閱讀陪伴新年假期時光；期間推出「新春喜閱樂生活」活動，鼓勵民眾多多借閱，只要借書達指定條件，就有機會兌換期間限定紅包與斗方，讓閱讀更添驚喜。

除了借閱換好禮，今至二月十四日「二○二六迎馬年‧闖關馬拉松」，透過趣味任務闖關，不只考驗觀察力與行動力，大小朋友一起發揮創意，完成任務還能把小禮物帶回家；此外，二月七日「讓好運加『馬』」說故事與手作活動，邀請親子一起聽故事與紅包袋拼貼創作，讓閱讀與創意為親子時光加溫。

高市圖河堤分館表示，希望透過多元輕鬆的系列活動，鼓勵民眾在春節期間走進圖書館，走入社區，放慢腳步觀察生活，從日常文化與生活細節中感受過年的氛圍與美好，不僅能培養閱讀習慣，更為新的一年累積知識能量與好運。

更多詳細活動資訊可至高雄市立圖書館官網(https://www.ksml.edu.tw/home.aspx)，或河堤圖書館臉書專頁查詢。