高市圖波隆那國際專區揭幕啟用
世界最具指標性的兒童書展資源跨海來到台灣南方，高雄市立圖書館為城市的閱讀風景翻開嶄新篇章！高市圖以國際合作力量，正式於總圖國際繪本中心設立「童書之窗-波隆那國際專區」，精選自義大利波隆那兒童書展的一百九十九冊優質繪本同步亮相，讓民眾不必遠行，即能在書頁之間接軌國際出版趨勢，感受世界繪本的多元樣貌。(見圖)
高市圖今(十)日說明，該專區的成立源自二○二五年二月高市圖與大塊文化出版社、越圖力國際學會合作，邀請義大利波隆那童書展顧問Grazia Gotti(高瑞俠)女士來館演講，開啟後續國際交流契機；在郝明義董事長的積極促成下，Grazia女士透過義大利Accademia Drosselmeier學會，從波隆那兒童書展精選一百九十九冊具代表性的繪本作品贈予高市圖，為館藏注入豐沛的國際能量。
這次揭幕儀式特別邀請Grazia女士線上參與，並由高市圖李金鴦館長、越圖力國際學會郝明義董事長及義大利經濟貿易文化推廣辦事處Marco Lombardi代表共同剪綵，在象徵閱讀啟航的儀式中，現場貴賓共同見證這個重要時刻，也更厚實跨國文化交流的連結；現場同步進行專區導覽，介紹空間規劃與策展理念，並透過英語故事活動，帶領小小讀者認識來自波隆那兒童書展的精選繪本。
高市圖李金鴦館長表示，圖書館不僅是閱讀的場域，更是文化交流的重要節點，「童書之窗-波隆那國際專區」的成立，不僅讓國際繪本資源在高雄落地生根，也象徵公共圖書館在串聯國際出版與在地閱讀之間所扮演的關鍵角色；透過這批珍貴館藏，讀者能從不同文化視角理解世界，進一步拓展閱讀的深度與廣度。
Grazia女士初訪高市圖，便被推廣童書的能量深深打動，親筆留下「在一個奇幻島嶼上，曾有一座魔法圖書館」的感性話語；這次更讚嘆高市圖規劃的「童書之窗」專區與展覽，也在儀式中特別宣布加碼，預計今年再贈與一百冊波隆那童書展新人繪本作家首作繪本予高市圖，期待更多台灣讀者蒞臨享受美好館藏。
「波隆那童書展專區」的設立讓國際不再是遠方，而是能在翻頁之間被看見、被理解、被分享，這批來自世界的繪本豐富了高市圖的館藏層次，也為親子讀者與創作者提供觀摩與學習的重要資源；未來高市圖也將持續深化國際合作，以繪本為橋梁，串聯城市與世界，讓閱讀成為持續流動的文化航線。
更多活動資訊請於高市圖官網（https://www.ksml.edu.tw/）查詢。
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