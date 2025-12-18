高市圖澄觀分館舉辦「校園巡迴電子書活動」 行銷推廣熱絡

高雄市立圖書館澄觀分館為鼓勵數位閱讀，讓讀者飽讀好書，即日起至轄區仁武高中、仁武特殊教育學校、大灣國中、仁武、八卦及登發國小等學校推廣電子書借閱活動，竭誠邀請大家一起來感受電子書潮流，進入電子書世界。(見圖)

主辦單位今(十八)日說明，這次校園巡迴推廣活動首站前往仁武特殊教育學校，由分館培育的種子教師現場教導學校老師如何從搜尋關鍵字「hyread高雄」起開始享受電子書漫遊；電子書方便之處就是無論在家或出門在外，只需要一個平板的重量並連上網路，就能借閱十本喜歡的書籍，而且無次數限制並能隨時隨地快樂的學習，借期為十四天，好處更是不用怕逾期忘記歸還，系統會自動歸還借閱的書籍。

該校戴官宇校長表示，由衷感謝分館為學校盡一份推廣閱讀的心力，讓全校老師如何運用圖書館資源來享受電子書；澄觀分館更藉由這次推廣活動，期能讓老師們對電子書有更深的認識與了解並透過這次活動的呈現體驗不同閱讀的樂趣。