高市圖美濃分館開館10週年慶 感恩揭牌延續深耕教育精神

高雄市立圖書館美濃分館舉辦開館十週年慶活動。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 高雄市立圖書館美濃分館16日盛大舉辦「『樂』讀馬戲－美濃分館開館十週年慶」特別活動，國際級「FOCASA馬戲團」、金曲阿卡貝拉天團「拉縴人歌手」齊聚演出，現場鄉親高朋滿座熱鬧非凡。當日除了精彩的演出外，還特別舉辦「感恩揭牌儀式」，共同揭開「兆德銘行，澤潤書林」匾額，致敬鍾兆銘校長「教澤綿延、樹人不倦」的教育精神，期望透過閱讀推廣與文化深耕，持續滋養地方的教育能量，讓美濃分館成為學子與居民心中的文化燈塔。

高雄市立圖書館館長李金鴦表示，美濃分館自開館以來，以「閱讀連結社區、文化凝聚人心」為使命，深耕客家文化、推動多元閱讀，逐漸成為當地居民不可或缺的知識據點與文化場域，10年之間分館承載著地方文化的記憶，也陪伴無數家庭經歷親子共讀的溫暖時光，為美濃的文化脈絡注入持續源源不絕的活力，並向長期支持分館的義利捷國際貿易股份有限公司董事長鍾景雲、李美青伉儷表達感謝，共同見證美濃分館的成長與蛻變。

鍾景雲致詞時感性表示，父親鍾兆銘一生都在美濃服務，投身教育，許多美濃鄉親都曾被教過，長期支持美濃分館就是希望延續這份對家鄉與學子的關懷，也表達十分樂意藉由圖書館活動，推廣父親教育精神，期許未來美濃的孩子們能在更優質的閱讀與文化環境中茁壯，創造更璀璨的人生。

高市府客委會主委楊瑞霞也特地到場，致詞時提到當年在美濃擔任國小校長時，美濃分館還在興建中，後來也協助爭取分館彈性調整上班時間，讓社區小朋友晚上也可以到這麼優質的空間讀書。

高雄市立圖書館表示，美濃分館走過10年，已成為地方最重要的文化據點之一，見證了社區閱讀能量的扎根與成長，未來高市圖將把這份力量持續擴大，讓偏鄉學童有更多接觸知識與文化的機會，也讓閱讀真正走進每一位民眾的日常生活，陪伴美濃迎向下一個更精彩的十年。

活動現場高市圖準備30組樂高®積木盒組作為獎項，吸引許多親子家庭踴躍參加，得獎的孩童紛紛開心地表示「太棒了！我中獎了」、「我以後還要來美濃分館看書」，現場歡笑聲此起彼落，為美濃分館開館十週年及2025高雄城市書展增添更多活潑與溫馨的熱鬧氣氛。

感恩揭牌儀式共同揭開「兆德銘行，澤潤書林」匾額，致敬鍾兆銘校長。 圖：孫家銘攝