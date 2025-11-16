高市圖與德國流亡檔案館簽署合作備忘錄 攜手推動跨國文化交流

高雄市立圖書館16日正式與德國國家圖書館流亡檔案館（Deutsches Exilarchiv 1933–1945）簽署合作備忘錄，為臺德文化交流再添里程碑。簽署儀式以德國書業和平獎得主、流亡作家廖亦武的演出揭開序幕，由高市圖館長李金鴦與德國流亡檔案館館長 Sylvia Asmus 博士代表簽署，並由前德國駐日大使 Volker Stanzel 與前臺灣駐法大使呂慶龍共同見證，象徵兩地在文化及價值理念上的深度連結。

↑圖說：高雄市立圖書館館長李金鴦(右)與德國國家圖書館流亡檔案館館長Dr. Sylvia Asmus(左)正式簽署合作協議。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

高雄市文化局長王文翠表示，台灣與德國同樣重視人權與言論自由，流亡檔案館自1948年成立以來，致力典藏與研究因納粹迫害被迫離散的作家與知識分子文獻，並以展覽、出版與數位化推廣跨國對話。「此次合作不僅為臺德文化交流開啟新頁，也深化城市間在知識與價值上的共享。」她期盼未來雙方在展覽、典藏、研究到教育推廣等領域推出更多具影響力的合作。

↑圖說：高雄市立圖書館與德國國家圖書館流亡檔案館（Deutsches Exilarchiv 1933–1945）正式簽署合作協議。右一為前臺灣駐法大使呂慶龍、右二為高雄市立圖書館館長李金鴦、左一為前德國駐日大使Stanzel，左二德國國家圖書館流亡檔案館館長Dr. Sylvia Asmus（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

李金鴦指出，今年高雄城市書展以「移動」為主題，象徵文化跨越邊界的力量；此次合作正是透過圖書館串起跨國記憶與當代閱讀的典範。「從歐洲到亞洲，從流亡文學到城市閱讀，我們希望以圖書館為起點，守護自由、人權與知識的價值，讓閱讀成為理解世界的共同語言。」

↑圖說：高市圖致贈德國流亡檔案館「龍琉璃」，象徵文化之意延續，跨越時空邊際，化為琉璃之痛，為人性之光做為紀念，以尊重所締結的情誼。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

首次來台的 Asmus 館長則表示，與高市圖的合作對德國流亡檔案館意義重大。她透露，未來雙方將透過線上會議與持續交流，共同擬定多項主題計畫，深化專業合作並分享研究成果，讓文化資源能跨國流動。 為紀念這項歷史性的合作，高市圖特別將2025高雄城市書展第二日規劃為「德國日」。除簽署儀式外，Asmus 館長也以專題講座回顧流亡檔案館的創立歷程；前德國駐日大使 Stanzel 則以「大使的移動人生」為題分享其跨國外交旅程，呼應書展強調的「移動」意象。

↑圖說：Asmus 館長也以專題講座回顧流亡檔案館的創立歷程（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

此外，高市圖亦與德國聯邦前東德獨裁政權人權事務處理基金會、伊莉莎白凱斯曼基金會及高雄市立歷史博物館合作推出《被竊走的孩子——世界兒童人權特展》，以真實歷史案例探討戰爭、政治脅迫與暴力下的兒童人權議題。展期自11月16日至30日，高市圖邀請全國讀者走進2025高雄城市書展，體驗「邊界之外，海港之內」的閱讀旅程，透過書展重新思考文化如何連結世界。

