高市圖連續二年榮獲Buying Power特別獎！《聽海說的故事》攜手海委會X 中油X社創團體保存林園海洋文化

▲2025經濟部Buying Power社創暨新創採購頒獎典禮，高雄市立圖書館榮獲公務創新組特別獎，林冠宇副館長（左1）代表領獎。

【記者 王雯玲／高雄 報導】經濟部中小及新創企業署 12 月 12 日在華山文創園區舉辦「2025 Buying Power 社會創新暨新創採購頒獎典禮」，表揚年度推動社會創新產品與服務的政府機關與企業團體。高雄市立圖書館今年再度拿下「公務創新組特別獎」，已連續兩年獲獎，展現高雄在文化創新與公共服務上的扎實成果。

▲高市圖攜手社創組織出版《聽海說的故事》，紀錄高雄海洋故事。

高雄市政府文化局局長王文翠表示，高雄的文化治理早已從單點推動走向跨領域連結，閱讀、海洋文化、地方信仰等議題都能串起來，形成城市獨有的文化風景。高市圖長期耕耘原創繪本與教育推廣，累積深厚的內容轉譯能量。能連續兩年獲得 Buying Power 特別獎，是市府推動文化近用、社會創新與跨界合作的重要成果，也凸顯企業、社創與公部門共同努力的價值。

▲高雄林園國小師生到館參觀《聽海說的故事》原畫展。

高雄市立圖書館館長李金鴦表示：高市圖在2024年以「移動的想像─人本交通體驗主題圖書館」首次參賽就拿下雙獎肯定，把人本交通理念帶進社區圖書館，展現圖書館回應城市議題的創新力。2025 年則以海洋文化繪本《聽海說的故事》再度奪下特別獎。本案由海洋委員會補助，高市圖攜手高雄在地社創團隊「無尾香蕉動物學校」共同完成，並獲台灣中油公司支持。團隊走進林園港埔、鳳芸宮、汕尾漁港等地，透過田調、訪談和踏查記錄漁村生活、海岸風光、潮間帶文化與媽祖海巡信仰，再把這些在地故事轉化成一本能被孩子與大人閱讀的繪本，讓海洋文化真正走進生活。

李金鴦館長指出，從人本交通到海洋文化，高市圖持續把圖書館打造成公共議題的交流與轉譯平台。《聽海說的故事》不只是一本書，更承載著地方記憶與人情。感謝海洋委員會、台灣中油的支持，也感謝願意分享故事的林園居民，讓更多人能看見林園的海，也看見高雄的海。

高市圖補充說明，本案透過「公部門 × 社會創新 × 企業 × 在地社群」共同合作，讓海洋文化不只被記錄，也能走進校園、圖書館與社區，成為可以學、可以讀、可以傳承的公共文化內容。高市圖未來將持續推動跨域合作，讓更多城市故事被保存、被講述、被看見，讓圖書館不只是藏書的地方，更是連結城市與市民的重要文化平台。（圖／記者王雯玲翻攝）