高市圖阿蓮分館迎春閱讀服務走進偏鄉校園

行動書車進校園

為迎接即將到來的新春佳節，並深化偏鄉學童的閱讀體驗，高雄市立圖書館阿蓮分館攜手偏鄉學校─中路國小，共同辦理「新春好時光繪本說故事活動」，透過行動書車進校服務及故事達人現場說故事，為校園注入溫暖而充滿年味的閱讀時光。

本次活動特別安排圖書館行動書車進校園，讓學童能近距離接觸豐富多元的圖書資源，現場自由選書、借閱，體驗行動書車帶來的便利與樂趣，培養孩子主動閱讀的習慣，也讓閱讀不再受空間限制，真正走進偏鄉校園。

廣告 廣告

在繪本故事活動中，邀請深受孩子喜愛的故事達人進校說故事，精選新春主題繪本《古早古早有一隻燈猴》，透過生動活潑的說故事方式與互動引導，引領學童走進故事情境，認識傳統年節文化與民俗意涵，在歡笑與想像中感受閱讀的樂趣，也為新的一年增添濃厚的節慶氣息。

故事達人說故事

高雄市立圖書館阿蓮分館表示，透過與偏鄉學校的合作，不僅將閱讀資源送進校園，也希望讓孩子在故事中找到想像力與自信，讓閱讀成為陪伴成長的重要力量。未來也將持續透過行動書車、閱讀推廣活動及跨單位合作，縮短城鄉閱讀資源差距，讓更多孩子享有平等且多元的閱讀機會。

撰文、攝影／高雄市立圖書館阿蓮兼田寮分館