高市圖鼓山分館故事達人進校園 《聖誕劇場》內惟附幼溫馨開演

為推廣學齡前幼兒多元閱讀與故事體驗，高市圖鼓山分館於近日邀請綠書房故事達人林月娥，前往內惟國小附設幼兒園結合剛出版的大塊文化童書繪本《聖誕☆劇場》，特別規劃「小塊繪本《聖誕劇場》開演」活動；透過故事說演與互動設計，讓孩子在歡樂的聖誕氛圍中，開啟想像力與閱讀的樂趣。(見圖)

主辦單位今(十七)日說明，該活動由故事達人以「小小劇場」形式說演繪本內容。《聖誕☆劇場》由日本創作團體「小木屋工坊」創作，收錄四齣活潑可愛的聖誕短劇，透過生動的語調與肢體表現，引導幼兒進入故事情境，感受角色心情與節慶文化，讓孩子在聆聽中自然建立閱讀興趣。

再則透過DIY遊戲卡與隨機角色扮演，鼓勵孩子聽完故事後再創並說演自己的故事派對。林月娥帶領幼兒輪流上台演出，嘗試表達與合作，讓閱讀延伸為說故事與表演的體驗。

鼓山圖書館表示，期望藉由故事達人進校園活動，讓閱讀從小扎根，在歡樂互動中培養幼兒的表達力與創造力。