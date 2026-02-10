高市圖鼓山攜手前鎮 書香伴麵包行動書車前進那瑪夏

1150204那瑪夏圖書館 (48)高市圖館員於行動書車前向民眾推廣「原鄉書盒」閱讀服務，介紹免費到宅送書資源，讓閱讀深入原鄉社區，縮短城鄉閱讀資源落差。

為推廣閱讀風氣並落實生態保育與閱讀平權，高雄市立圖書館鼓山圖書分館攜手前鎮圖書分館、高市圖行動書車及高雄玩具碼頭，於2月4日上午10時至下午3時前進那瑪夏圖書館，辦理「愛地球 愛分享—書與麵包的閱讀饗宴」，邀請在地親子一同參與，現場洋溢溫馨熱鬧的閱讀氛圍。

活動一早行動書車載著豐富繪本與新書抵達，即吸引不少孩童與讀者好奇圍觀、主動借閱。現場推出「借書送麵包」活動，凡借閱3本書即可獲得帕莎蒂娜烘焙坊麵包一份，每人限領一次，讓閱讀結合美味，深受親子喜愛。許多讀者或坐在角落靜靜閱讀，或挑選喜愛書籍與孩子共享親子時光。

此外，活動特別結合高雄玩具碼頭「大傳愛背包天使」共融玩具闖關體驗，安排適合多重障礙及自閉症體驗玩具「八音鐵琴」、「鱷魚牙醫」等，邀請孩子閉眼遊戲，從遊玩中學習同理與包容，培養共融觀念。館員亦同步向民眾推廣「原鄉書盒」免費到宅送書服務，讓閱讀資源深入原鄉家庭。

在那瑪夏圖書館同仁協助下，活動順利圓滿完成，透過書籍、故事與玩具的陪伴，讓閱讀的種子在原鄉持續萌芽，為社區注入溫暖而美好的文化能量。更多活動資訊請洽鼓山圖書館07-551-5554。

1150204高市圖鼓山、前鎮分館與行動書車前進那瑪夏，透過共融玩具與繪本閱讀體驗，陪伴親子在互動中感受閱讀樂趣，孩子在館員引導下參與遊戲與故事，共享溫馨親子時光。

撰文、攝影／高雄市立圖書館 鼓山分館