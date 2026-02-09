高市圖「城市裡的跨海對談」 翻開繪本新視界

當台北國際書展匯聚全球創作能量之際，高雄市立圖書館也以知性節奏，為南台灣讀者開啟世界之窗；高市圖特別攜手台北書展基金會、比利時法語文化區國際關係總署（WBI）、越圖力國際學會與國家發展委員會，於一月卅一日至二月九日期間推出「城市裡的跨海對談-書頁之上的多元風景」系列活動，邀請來自義大利與比利時的三位國際重量級講師，讓國際觀點與思想在港都交會。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，系列活動首場由比利時插畫家諾依慕登場，她以幽默風格與對日常細節的敏銳觀察，分享充滿節奏感與色彩張力的插畫宇宙，並與小時報出版編輯倪瑞廷展開對談，交流童書選書的觀點與思考。諾依慕也親自帶領大小讀者動手創作立體書，讓參與者親身體驗圖像如何從平面躍升為立體敘事，感受閱讀與創作的無限可能。

擁有二十餘年波隆那書展經驗的德安娜，則從評審與策展人的專業視角出發，分享繪本如何跨越語言與文化疆界，成為傳遞知識與情感的重要媒介，並深入解析當前國際繪本產業的最新趨勢；該活動吸引眾多中南部創作者與專業人士參與，為在地創作社群帶來珍貴的國際視野。德安娜也特別參訪高市圖國際繪本中心，對其多元推廣模式及繪本人才扶植計畫給予高度肯定。

全球出版超過二百本作品的創作鬼才大衛，以「發現生活奇想種籽」為題，分享其獨特的創作心法與說故事的祕訣，現場座無虛席，為系列活動掀起高潮；除了講座外，他也為高市圖「好繪芽」計畫的學員規劃進階工作坊，透過實作練習探索跨文化敘事，為台灣原創繪本的培育注入強勁動能。

高市圖館長李金鴦表示，圖書館是藏書空間，更是跨文化對話的平台；高市圖長期致力推動圖像閱讀，透過「國際繪本中心」十六萬冊館藏基礎，引進國際前瞻趨勢。這次邀請義大利波隆那插畫展負責人德安娜‧貝露蒂（Deanna Belluti）、比利時繪本插畫家諾依慕‧菲法赫（Noemie Favart）與國際獎項常客大衛‧卡利（Davide Cali）南下交流，就是希望讓高雄民眾能與國際大師面對面，厚植在地文化底蘊與圖像素養。

高市圖透過「城市裡的跨海對談」系列活動，讓世界不再只是遠方，而是能在書頁之間被閱讀、被理解、被討論；國際創作能量在港都落地生根，圖書館成為知識交流的節點，也是孕育未來創作者的重要基地。高市圖將持續以繪本為橋梁，串聯城市與世界，讓閱讀成為一條持續航行的國際航線，讓大家一起透過創意與想像力共築永續願景。更多精彩活動，請至高市圖官網(https://www.ksml.edu.tw/）查詢。