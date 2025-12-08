高市圖《好繪芽》奪金點設計標章 打造臺灣原創繪本孵化基地

高雄市立圖書館以創新思維打造的《好繪芽》繪本創作人才扶植計畫，再度在國際舞台嶄露頭角！這項自2019年啟動、深耕六年的培育機制，以完整支持鏈結合學習、創作、出版與推廣，從上千件參賽作品中脫穎而出，榮獲全球華語設計界指標性的「金點設計獎標章」，在「整合設計—社會設計」類別中受高度肯定，也凸顯公共文化機構在推動社會創新中的新典範。

↑圖說：高雄市立圖書館館長－李金鴦(左二)帶領團隊至金點複審評選現場，呈現計畫深耕6年的豐沛成果。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

廣告 廣告

高市圖館長李金鴦指出，《好繪芽》源自對臺灣原創繪本環境的深切關注。特別是在南部，創作資源稀少、人才培育管道有限，高市圖遂展開為期一年的全台訪談行動，走訪創作者、出版社與專家，以圖書館為支點打造具系統性的扶植平台，讓創作者能從圖書館出發，走向國際舞台，讓圖像成為串聯故事與生命的力量。

↑圖說：高市圖《好繪芽》計畫，以「公共設計」思維重新定義圖書館角色，從上千件參賽作品中脫穎而出，獲「金點設計獎標章」。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

《好繪芽》以「繪本創作班」「好繪芽獎」及「繪本共築計畫」為三大主軸，透過課程、徵件與出版媒合建立全流程培育模式。六年間已孕育超過180位創作者、累積近300小時課程，推出六檔成果展，更成功協助出版20本原創繪本，並促成版權輸出及多項國際展覽合作。多本作品從高雄出發，登上義大利波隆那兒童書展、釜山國際兒童書展等舞台，讓世界看見臺灣繪本的獨特能量。

↑圖說：作者於高市圖分享繪本誕生的過程，吸引親子讀者熱情參與並簽書留念，讓更多在地的繪本故事生根萌芽。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

此獲獎不僅代表設計實力受到肯定，也象徵《好繪芽》以「社會設計」成功打造創作者、出版社與讀者之間的互信與交流網絡，使高市圖國際繪本中心成為孕育原創故事的重要聚落。透過公部門與出版產業鏈的合作，形成從學習、創作、出版到推廣的完整循環，讓更多創作者找尋到同行夥伴，也讓親子與讀者群在圖書館內與原創繪本相遇。

↑圖說：「好繪芽一日遊」吸引眾多讀者在繪本市集享受圖像閱讀。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

《好繪芽》不只讓圖書館成為閱讀空間，更是創作的孵化器，成為文化創意產業的重要推手。高市圖表示，未來將持續深化資源連結，擴大繪本培育網絡，讓閱讀與創作的種子在高雄遍地萌芽。「2026年繪本創作班」將於12月中公布招生資訊，歡迎有志創作的讀者密切留意高市圖官網及粉絲專頁。

更多品觀點報導

前金銀髮家園奪「共老獎」 高雄打造跨世代共融典範

藍田公園化身親子運動樂園 楠梓親子運動趴湧上千家庭共度暖陽午後

