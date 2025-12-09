高市圖《好繪芽》 榮獲金點設計標章

高雄市立圖書館自二○一九年起推動《好繪芽》繪本創作人才扶植計畫，以「公共設計」思維重新定義圖書館角色，將學習、創作、出版與推廣串連成完整的支持系統；這項深耕六年的計畫憑藉其系統化的培育機制與創新實踐，從上千件參賽的作品中脫穎而出，獲得全球華人最具影響力的「金點設計獎標章」，在「整合設計類-社會設計」項目中脫穎而出，展現公共文化機構在社會創新中的無限可能。(見圖)

高市圖今(九)日說明，《好繪芽》以「繪本創作班」、「好繪芽獎」與「繪本共築計畫」三大系列為主軸，透過課程、徵件與出版媒合，建立完整的創作培育機制，六年來已培育超過一百八十位創作者、舉辦近三百小時課程與六檔成果展覽，扶植出版二十本原創繪本，並促成多項國際合作與版權輸出。許多作品從南方出發，登上義大利波隆那兒童書展、韓國釜山國際兒童書展、日本與德國等合作館舍，讓世界看見臺灣繪本的能量與溫度。

廣告 廣告

獲得金點設計獎標章的肯定，象徵《好繪芽》透過「社會設計」的實踐，不僅培育創作，更創造了社群與信任的連結，也讓高市圖國際繪本中心成為創作者、出版社與讀者交流的溫暖基地；透過結合公共資源與產業鏈，形成從學習、創作、出版到推廣活動的完整循環，讓每一位創作者都能在圖書館找到同行者與被看見的舞台，也讓更多親子讀者與繪本愛好者來到圖書館享受原創故事。

高市圖館長李金鴦表示，《好繪芽》計畫的誕生源於對「臺灣原創繪本生態」的真切關懷，「我們希望讓創作者從圖書館出發，走向世界，讓圖像的力量連結更多生命與故事」。當初在南部發現繪本創作資源稀少、培育管道有限時，團隊便啟動為期一年的全臺諮詢行動，實地訪談創作者、出版社與專家，逐步構築出以圖書館為支點的扶植平台，並透過細膩而長遠的規劃執行，設計創新的繪本生態系。

《好繪芽》讓圖書館不只是閱讀的場域，更是創作的孵化器，並讓館舍成功轉化為文化創意產業的「關鍵媒介」；高市圖未來也將深化資源連結，持續以繪本為媒介播種、灌溉，讓閱讀的種子在城市的每個角落發芽。誠摯邀請喜歡繪本創作的民眾一起發芽！「二○二六年繪本創作班」即將於十二月中公布招生資訊，各式相關精彩活動也正持續辦理，詳細資訊請密切追蹤高雄市立圖書館官網或粉絲專頁。