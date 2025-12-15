高市圖《好繪芽》繪本創作班啟動招募 培育原創新芽打造創作基地

高雄市立圖書館持續深耕原創圖文創作，推動「《好繪芽》繪本創作人才扶植計畫」成為南臺灣重要的創作孵化平台。自2019年啟動以來，每年辦理的繪本創作班已陪伴近180位創作者完成作品雛形、踏上創作之路，並陸續協助學員成功出版，累積亮眼成果。明年度「2026《好繪芽》繪本創作班」將於12月22日至29日開放線上報名，號召熱愛故事與創作的創作者加入行列。

↑圖說：擅於說故事與寫故事的客座講師海狗房東，與學員分享故事的文本書寫與創作技巧。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖館長李金鴦表示，《好繪芽》繪本創作班即將邁入第七屆，不僅已成為南臺灣具代表性的繪本創作教育品牌，也獲得全臺創作者的高度肯定。高市圖以國際繪本中心逾16萬冊的豐富館藏為基礎，長期推廣圖像閱讀，並透過系統化課程、專業指導與徵獎平台，逐步建構臺灣原創繪本的孵化基地，讓創作者在此累積實力、交流能量，並有機會與出版市場接軌，為讀者帶來更多動人且富想像力的原創故事。

↑圖說：2025創作班導師張淑瓊(左)與崔永嬿(右)出席參與成果展覽分享會，與高市圖館長李金鴦(中)一同合影。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

2026《好繪芽》繪本創作班預計於明年3月至6月舉行，為期10天課程。本屆特別邀請以複合媒材創作見長、風格鮮明且屢獲國內外獎項的繪本作家貓魚與林廉恩擔任雙導師，課程以「嘗試×體驗」為核心，引導學員探索多元媒材、創作形式與敘事風格，協助逐步建立個人創作語言與特色。

課程期間亦邀請多位具實務經驗的繪本產業與相關領域客座講師，從繪本基礎認識、故事與文本創作、媒材技法、圖文敘事到編輯實務與著作權法，提供完整且多元的專業養成。師資陣容涵蓋Dino大恐龍、BALLBOSS、薛慧瑩、顏志豪、詹迪薾、李瑾倫、林珈如、馬尼尼為，以及著作權法專家姚信安教授，陪伴學員將創意逐步淬鍊為完整作品。

↑圖說：2025《好繪芽》繪本創作班導師與學員大合照。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

不少歷屆學員分享，《好繪芽》讓他們在創作的不確定與懷疑中找到方向，也在交流與回饋中看見繪本創作的多元可能。透過與導師反覆討論與修正，作品逐漸成形，創作信心也隨之累積。

高市圖表示，本屆《好繪芽》繪本創作班將延續既有能量，結合國際繪本中心資源與堅強師資，廣邀全臺創作者報名。即日起至12月29日前繳交作品集，經導師審核後將錄取30名學員，於明年3至6月的周末參與課程，歡迎對圖像語言與故事文本充滿熱情的創作者，把握一年一度的專業繪本創作學習機會。

