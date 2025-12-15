高市圖《好繪芽》繪本創作班 號召創作新芽

高雄市立圖書館辦理「《好繪芽》繪本創作人才扶植計畫」，自二○一九年起持續推動臺灣圖文創作的蓬勃能量，其中每年辦理的創作班，至今已陪伴近一百八十位創作者完成作品雛形、踏上創作道路，更有學員成功出版，累積亮眼成果；明年度的「二○二六《好繪芽》繪本創作班」將於十二月廿二至廿九日開放線上報名，誠摯邀請熱愛故事、擁抱創意、渴望拓展創作生涯的朋友一同加入。(見圖)

主辦單位今(十五)日說明，二○二六《好繪芽》繪本創作班將於明年三月至六月舉行，全程共計十日；本屆特別邀請擅於以複合媒材創作、風格各具特色且屢獲國內外獎項的繪本作家-貓魚與林廉恩，共同擔任帶班導師並規劃課程，以「嘗試×體驗」為核心，引導學員運用多元的創作形式、媒材與風格進行探索，帶領學員摸索並建立個人創作特色與風格。

課間亦邀請多位繪本產業與領域相關實務經驗豐富的客座講師，從認識繪本、故事創作與文本書寫、媒材技法運用、圖文敘事、編輯實務到著作權法等相關多元的知能與知識，陪伴學員以系統化架構與實作練習，掌握繪本創作所需的專業知能；邀請強大的師資陣容，包含Dino大恐龍、BALLBOSS、薛慧瑩、顏志豪、詹迪薾、李瑾倫、林珈如、馬尼尼為，以及著作權法專家姚信安教授，陪伴每一個創意從萌芽成長為完整的故事作品！

高雄市立圖書館李金鴦館長表示，《好繪芽》繪本創作班即將邁入第七屆，不僅成為南臺灣最具代表性的繪本創作教育品牌，也深受全臺創作者肯定；高市圖以國際繪本中心的十六萬冊豐富館藏推廣圖像閱讀，逐年透過系統化課程、創作指導與徵獎平台，打造臺灣原創繪本的孵化場域，讓創作者能在此獲得實力養成、能量交流與出版市場接軌的可能；讓讀者能看見更多動人、富想像力的原創好故事。

過去六年來，《好繪芽》陪伴許多創作者在不確定與懷疑中找到自己的語言，學員不僅從多元觀點獲得養分，也能在閱讀與交流中看見繪本創作裡的多元性與可能性；同時，在不斷與雙導師的討論與回饋中，反覆思考與審視自己的創作，讓作品更加完整與鮮明。

《好繪芽》繪本創作班口碑持續提升，本屆將延續過往能量，結合國際繪本中心館藏資源與豪華講師群，邀請全臺各地創作者報名參與；歡迎於十二月廿九日前提供作品集報名，將由導師審核錄取三十名學員於隔年三至六月的周末參與課程。歡迎對圖像語言或故事文本懷抱熱情的創作者，一同把握一年一度的精實繪本創作課程！課程詳情請至高市圖官網（https://ppt.cc/fadPbx）了解相關資訊。