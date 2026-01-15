高市圖「開卷書香送好禮」借書集點換近2萬份好禮 公私協力為閱讀持續加溫

▲暖心企業加碼好禮支持閱讀公益。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為鼓勵市民養成穩定閱讀習慣，高雄市立圖書館於114年度（2025年）持續辦理「開卷書香送好禮」活動，以「單次借閱滿5冊集1點」的簡易機制，結合四季集點兌換與三波線上加碼抽獎（4月、8月、12月），吸引讀者踴躍參與。活動期間累計借閱冊數達1,937萬冊，兌換禮品約2萬份，展現市民對閱讀活動的高度支持，也讓借書成為更貼近日常的生活選擇。

高雄市立圖書館館長李金鴦表示，閱讀是累積知識與培養思考的基礎，圖書館希望透過參與容易的活動設計，鼓勵市民「多借書、多閱讀，也多走進圖書館」。她指出，活動能夠穩定推動，仰賴企業夥伴與市府單位的共同響應與支持；過程中觀察到不少讀者將集點視為閱讀的小目標，甚至有孩童透過借閱兌換到實用文具，都是推動閱讀最直接、也最溫暖的成果。

▲民眾兌換好禮。

高市圖進一步說明，「開卷書香送好禮」自114年2月起至12月底，依四季推出不同兌換品項，讀者可於各季指定期間，憑累積點數至館內兌換，每人每次至多可兌換2份；另搭配三波線上加碼抽獎，讓市民在規劃閱讀清單的同時，也多一份期待與驚喜。

114年度活動共匯集約9家企業夥伴，並結合市府單位共同響應，禮品類型涵蓋親子休閒、影視藝文、運動賽事及生活文具等多元選項，包括壽山動物園入場票券、家樂福咖啡兌換券、義大遊樂世界相關票券、高雄福華大飯店餐券、喜樂時代電影票、臺灣中油旅行洗沐用品、正隆股份有限公司AeShop購物金、台鋼雄鷹主場門票兌換券與周邊商品，以及高雄市政府交通局自行車安全宣導小物與飛龍文具（Pentel）書寫、繪畫用品等，讓閱讀的收穫延伸至日常生活。

高市圖誠摯邀請市民持續關注並支持115年度「開卷書香送好禮」活動，與圖書館一起，將閱讀培養為更自然、也更長久的生活習慣；相關活動資訊將陸續公布於高市圖官網(https://ppt.cc/fNqN3x) 及 FB 高雄市立圖書館-閱讀心視界 粉絲專頁(https://pse.is/8f2aju)。（圖／記者王雯玲翻攝）