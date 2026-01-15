高市圖「開卷書香送好禮」

為鼓勵民眾養成穩定閱讀習慣，高雄市立圖書館於一一四年度持續辦理「開卷書香送好禮」活動，以「單次借閱滿五冊集一點」的簡易機制，結合四季集點兌換與三波線上加碼抽獎（四月、八月、十二月），吸引讀者踴躍參與；活動期間累計借閱冊數達一千九百三十七萬冊，兌換禮品約二萬份，展現民眾對閱讀活動的高度支持，也讓借書成為更貼近日常的生活選擇。（見圖）

高市圖說明，「開卷書香送好禮」自一一四年二月起至十二月底，依四季推出不同兌換品項，讀者可於各季指定期間，憑累積點數至館內兌換，每人每次至多可兌換二份；另搭配三波線上加碼抽獎，讓民眾在規劃閱讀清單的同時，也多一份期待與驚喜。

高市圖李金鴦館長表示，閱讀是累積知識與培養思考的基礎，圖書館希望透過參與容易的活動設計，鼓勵民眾「多借書、多閱讀，也多走進圖書館」；該活動能夠穩定推動，仰賴企業夥伴與市府單位的共同響應與支持，過程中觀察到不少讀者將集點視為閱讀的小目標，甚至有孩童透過借閱兌換到實用文具，都是推動閱讀最直接、也最溫暖的成果。

一一四年度活動共匯集約九家企業夥伴，並結合市府單位共同響應，禮品類型涵蓋親子休閒、影視藝文、運動賽事及生活文具等多元選項，包括壽山動物園入場票券、家樂福咖啡兌換券、義大遊樂世界相關票券、高雄福華大飯店餐券、喜樂時代電影票、臺灣中油旅行洗沐用品、正隆股份有限公司AeShop購物金、台鋼雄鷹主場門票兌換券與周邊商品，以及高市府交通局自行車安全宣導小物與飛龍文具（Pentel）書寫、繪畫用品等，讓閱讀的收穫延伸至日常生活。