高市垃圾車爆2起悶燒 環局籲鋰電池等危險品勿亂丟

為迎接農曆新年到來，高市府環保局呼籲，民眾在進行年終大掃除時，務必將鋰電池及行動電源、高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙香灰餘燼、滅火器及瓦斯桶等五大類危險物品做好回收分類，若隨意丟入垃圾車，經擠壓產生之火花可能導致氣爆燃燒，將造成民眾、清潔隊員受傷及垃圾車、焚化廠設備損壞，不可不慎。(見圖)

環保局今(卅一)日說明，垃圾車於卅日在清運過程中已發生兩起悶燒情形，均因民眾未將鋰電池做好分類回收丟入垃圾車所致；五大類地雷物品與正確丟棄方式應為：鋰電池、行動電源應分開單獨交資源回收車或連鎖便利超商，香灰金紙餘燼應澆水裝袋丟垃圾車，高壓瓶罐(髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等)應排空後交資收車，食用性粉狀物(奶粉、麵粉等)加水後丟廚餘回收，滅火器、瓦斯桶交原購買店家回收再利用。

環保局再次提醒，民眾排出垃圾同時，對於五大危險物品務必檢查再檢查、確認再確認，妥善分類處理後再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿再直接丟入垃圾車中，違者將依廢清法第十二條規定，裁處一千二百至六千元罰鍰，請大家共同守護環境安全，平安喜迎新年。