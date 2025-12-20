高市城市音樂會溫暖登場

由高雄市立空中大學攜手高市府客委會、原民會與高雄市各級學校共同打造「二○二五城市音樂會」，昨（廿）日下午在空大玫瑰廳溫暖登場，來自高雄各地的音樂團體、表演者齊聚一堂；午後的玫瑰廳高朋滿座，觀眾在多元族群交織的旋律中，迎接歲末佳節，也感受音樂凝聚的城市能量。

近來高雄大型場館吸引國際級演出，而城市自己的文化舞台同樣精彩動人；高市空大結合市府資源，創造跨族群、跨單位、跨世代的演出平台，從原民樂舞、客家歌謠到古典吉他、校園熱音，讓生活與音樂自然交會，使民眾「聽見高雄」在地音樂。

廣告 廣告

高市空大校長陳月端表示，高雄除了吸引國際級演出，城市自己的聲音同樣值得被看見；「城市音樂會」正是希望為在地表演者搭起舞台，讓布農、客家、校園與古典等不同音樂能量在同一城市、同一空間共鳴。「城市音樂會」的發想源於空大做為城市大學與市政智庫的雙重角色，期待以音樂串起族群與城市記憶，讓更多人看見高雄的文化活力與創意；並特別感謝市府單位及學校的鼎力協助，空大師長學生的熱心投入，經長期規畫籌辦，才能有這場既多元又豐富精彩的音樂饗宴。

高市府客委會主委楊瑞霞一上場就以客語問候大家，親切風度獲得回響，她說，原本去年就想參加「城市音樂會」，但因公務分身乏術，今年特別排除萬難出席，以飽耳福。她並預祝空大在陳校長領導下由優秀邁向卓越，並祝福台下民眾耶誕快樂，Happy New Year！

今年城市音樂會共有十一支團隊登台，多元族群的旋律、世代共演的場景，讓高雄在歲末午後時光，用最純粹的方式相遇-在音樂裡，聽見彼此，也聽見城市。