高市執政聯盟眾議院選舉大勝 民進黨：盼持續深化台日民主夥伴關係

日本眾議院選舉今（8）日進行投開票，首相高市早苗領導的自民黨和維新會組成的執政聯盟，取得大幅度的勝利。對此，民主進步黨晚間發表聲明，謹致上誠摯祝賀，恭喜日本順利完成選舉，也恭喜自由民主黨與執政聯盟夥伴日本維新之會取得勝利，獲得日本人民的再度託付。

日本首相高市早苗。（圖／路透）

民進黨祝賀高市早苗首相所領導的執政團隊在選舉中獲得支持，並期待其在完成國會相關程序後，持續帶領日本前行。高市首相在政策上強化日本防衛力量，並延續安倍前首相推動的印太安全與區域合作策略，展現積極作為，其相關立場深受台灣國民關注。

民進黨指出，日本政府所展現的政策方向，與賴清德總統多次強調透過經濟安全與供應鏈合作強化區域穩定、加強與理念相近夥伴合作、共同維護區域和平穩定的治國方向相互呼應。台灣與日本同為民主夥伴，面對快速變動的區域情勢，雙方在理念與責任上具有高度一致性。

台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等核心價值，雙邊在經貿、科技、安全、文化及民間交流等領域長期維持緊密且實質的合作關係。民進黨期待台日關係能持續深化，攜手因應區域與全球挑戰。

民進黨。（資料照／中天新聞）

民進黨也期盼未來持續與日本各黨保持密切交流與合作，進一步強化台日民主夥伴關係，為印太地區的和平、穩定與繁榮共同作出積極貢獻。

