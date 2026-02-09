高市壓倒性勝選撼動北京 中國外交部提「3個決心」再嗆撤回這句話

日本首相高市早苗2月8日在東京的自民黨競選總部，對自民黨的大勝做出反應。路透社



日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院改選中取得壓倒性勝利，罕對外國選舉評論的中國外交部今日（2/9）聲稱，中方對日政策始終保持穩定性和連續性，提出3個「決心」堅定不移，並呼籲日方撤回「台灣有事」言論，展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。

日本眾議院改選結果今日底定，高市早苗率領自民黨以壓倒性優勢贏得316個席位，不僅創下第二次世界大戰結束後，首次有日本政黨獨力囊括超過三分之二席位的歷史紀錄，她也將確保能夠繼續執政，陷入僵局的中日關係將如何發展引發關注。

廣告 廣告

中國外交部發言人林劍主持例行記者會，被問及「中方希望高市早苗領導的新政府奉行何種外交政策」時表示，選舉是日本的國內事務，但「本次選舉反映了一些深層次、結構性的問題，以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思。」

「殷鑑不遠，不可不察」，林劍指出，我們敦促日本執政當局，正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路而不是重蹈「軍國主義」覆轍；恪守中日四個政治文件，而不是背信棄義。「日本極右翼勢力若誤判形勢、恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊」。

林劍強調，中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。「我們再次敦促日方撤回高市涉台『錯誤言論』，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意」。

林劍最後也「正告」日本執政當局，中國人民維護國家核心利益的決心堅定不移，捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序的決心堅定不移，反擊和挫敗各種反華勢力挑釁妄動的決心堅定不移。

另，針對美國總統川普（Donald Trump）發文期待高市達成「以實力保障和平」的政策，林劍僅簡短回應稱：「美日處理雙邊關係，應當有利於地區的和平穩定。」

高市早苗去年11月在國會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國隨即展開多項報復措施，導致中日關係陷入僵局，但高市拒絕收回發言，強調自己只是在陳述日本長期以來未公開但普遍奉行的政策。

《紐約時報》、《華爾街日報》等多家美國媒體分析，高市勝選的幅度已表明，日本選民認可她處理對中關係的方式，希望她的勝選能夠傳遞「東京不會在中國威脅面前退縮」的訊息。

更多太報報導

親中派落馬！專家：高市鞏固親美抗中的戰略清晰格局

高市拒撤「台灣有事」發言獲壓倒性勝選 美媒：選民認可對中強硬

日眾院改選可以贏更多？自民黨壓倒性勝利 卻因一事讓出14席