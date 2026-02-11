高市壓倒性勝選藏隱憂! BBC : 經濟路線有3大風險 還有「中國問題」.....

高市早苗日前帶領自民黨（LDP）奪下眾議院 465 席中的 316 席。 圖：翻攝自自民黨官網

[Newtalk新聞] 高市早苗帶領自民黨（LDP）奪下眾議院 465 席中的 316 席，《BBC》亞洲商業特派員蘇蘭加娜・特瓦里（Suranjana Tewari）昨（10）日發表評論文章，分析高市早苗能否重振日本經濟。

文章指出，高市早苗的勝選，在資本市場引發了劇烈的「高市交易（Takaichi trade）」，投資人開始瘋狂買入日股、賣出日債。她背離前任首相的節制，承諾以減稅與擴大產業投資來刺激消費，強調「成長優於儲蓄」。然而，市場的反應卻是憂喜參半。

廣告 廣告

高市早苗的勝選，在資本市場引發了劇烈的「高市交易（Takaichi trade）」，投資人開始瘋狂買入日股、賣出日債。 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

高市早苗去年 10 月上任時，政府公債殖利率應聲跳漲，對於公共債務高築的日本而言，這是重大隱憂。高市早苗若為了兌現減稅承諾而擴大借貸，政府勢必得舉債更多，即便殖利率微幅變動，也可能透過連鎖反應波及全球市場，影響借貸成本與匯率。此外，日本民眾對通膨已感到極度不安，2025 年米價翻倍的震撼，讓選民感到日益貧窮，這正是高市前任倒台的主因之一。慶應義塾大學教授小林慶一郎警告，擴大支出恐將進一步刺激通膨，讓民眾生活更苦。

除了經濟層面，日本同時也面臨勞動力短缺，儘管官方數據顯示外籍勞工數量已悄悄上升，但規模遠低於歐美。高市早苗對此則採取了鮮明的保守立場，不願放寬移民政策，以避免觸怒保守派支持者。文章也提到，高市與盟友的解方是轉向自動化技術、提升生產力，並鼓勵婦女與高齡者延後退休。經濟學家則警告，這恐怕仍不足夠。日本仍需要更多外籍勞工，如同其他先進經濟體長期所做。

高市早苗不僅積極拉攏川普，感謝其「熱情背書」，更同意增加國防預算，並預定於春天訪問白宮。圖 : 翻攝自 IC Photo

在外交層面，高市早苗徹底揚棄了在美中之間保持「等距」的幻想；她將美日同盟視為日本安全與經濟韌性的核心。文章指出，高市早苗不僅積極拉攏川普，感謝其「熱情背書」，更同意增加國防預算，並預定於春天訪問白宮；高市早苗也曾在社群媒體上直言「美日同盟潛力無限」。

但中日關係依舊緊張，小林教授指出，在中國房地產危機與經濟放緩背景下，同時深化與美中雙方關係較為審慎。雖然高市早苗試圖在關鍵礦產與製藥領域上，減少對中依賴的計畫，但中方反彈強烈。根據《人民日報》報導，中國外交部發言人林劍針對高市「對話持開放態度」的說法重砲反擊，批評日方「嘴裡喊對話，手上忙對抗」。中方強調，若日方不撤回「錯誤涉台言論」並恪守政治承諾，所謂的戰略互惠關係將無從談起。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

一夜之間俄羅斯6千架無人機沒了! 烏軍精準襲擊 俄彈藥庫也陷火海

（影）美以會談後就開打? 美伊談判頻臨破裂 川普嗆：伊不能有核武或彈道飛彈