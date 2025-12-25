高市多次重申「對台立場不變」 矢板明夫：日本願承擔國際責任

印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，社會不應只關注恐怖攻擊案件本身。(資料畫面)

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事論」，引發中日關係緊張。日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，高市早苗象徵日本正朝著更清楚表達立場、更願意承擔國際責任的方向前進，對台日關係無疑是正面發展。

日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫昨（24日）晚間在臉書發文指出，近幾年來，每到耶誕節，自己都會固定捐款給10個台灣的公益團體，其中也包含「犯罪被害人保護協會」。矢板明夫感嘆，台北市發生令人心痛的恐怖攻擊事件，再次提醒大眾，社會不應只關注案件本身，更應長期關心犯罪被害者及其家屬，給予他們實際而持續的支持。

印太戰略智庫在今年4月邀請了當時正準備參選自民黨總裁的高市早苗來台訪問與演講；6月則舉辦了一場「挺自由・愛台灣」音樂會，透過音樂的形式，表達對自由與民主價值的支持，也讓包含香港新住民在內的朋友，以及受到中共打壓的群體，有機會表達對中共政權的抗議。

矢板明夫強調，日本誕生了高市早苗，象徵日本正朝著更清楚表達立場、也更願意承擔國際責任的方向前進，對台日關係而言，無疑是正面的發展。

2026年1月，印太戰略智庫將舉辦「應該如何與中國打交道」研討會，同年10月也將在台北舉行年度台日半導體論壇。矢板明夫表示，2025年雖還有不少待完成的課題，但希望新的一年，社會能多一些冷靜的討論，少一些對立，「台海局勢穩定，大家都能平安健康」。





