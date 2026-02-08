高市大勝宣言將全速推進減稅改革 內閣大致不變但希望維新會可以入閣

日本首相高市早苗2月8日在東京的自民黨競選總部，對自民黨的大勝做出反應。路透社



日本首相高市早苗率領自民黨在週日（8日）的國會改選中，取得超級大勝，已經穩穩確定和合作的日本維新會取得逾三分之二超級多數。她週日晚間表示將加速推進調降消費稅等措施，幫助日本民眾應對物價上漲。目前的內閣不會有太大變動，但她也希望目前沒有入閣的日本維新會可以入閣，共同直接參加執政。

週日晚間在自民黨競選總部，高市早苗強調，維持財政政策的永續能力至關重要，此舉顯然是為了持續安撫投資者對其擴大支出計畫的疑慮。她向媒體表示：「我們將加速關於調降消費稅的協商。」並補充說，一旦達成共識，就會向國會提交稅法修正案。

而在電視台訪談節目中，高市早苗針對選後的閣僚人事安排表示：「內閣至今僅約3個月，目前的閣僚都是我充滿信心所選出的人選。預計不會有重大的變更。」

但是，關於是否會要求聯合執政的日本維新會入閣協助，高市早苗表達了積極意願：「我希望能與維新會共同在閣內承擔責任，這份心意至今沒有改變。」

不過，高市早苗的發言比起財長片山皋月的言論，顯得稍微保守。片山皋月週日晚間的在電視節目中明確表示，她計畫以「針對食品實施為期兩年的消費稅減免」為前提來推動政策，以協助家庭應對生活成本上升。片山表示：「我們打算在不依賴赤字國債的情況下尋求財源，並計畫以『兩年為限』的方式來執行。」

片山皋月相並未具體說明減稅的財源從何而來。據估計，若暫停徵收部分消費稅兩年，政府每年將損失約5兆日圓（約1兆台幣）的稅收。

高市早苗的經濟顧問之一、第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣接受彭博新聞訪問時表示，高市很可能會以某種形式降低消費稅。但他認為，最終方案可能與最初提出的「兩年期暫停徵收」有所不同，因為在兩年屆滿後要將稅率重新調回 8%，在政治上極具難度。永濱暗示，可能會出現其他的替代方案，例如同步提供餐飲外食族群的救濟措施。

