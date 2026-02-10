高市大勝後中國軍方首度表態 回應自衛隊入憲

（中央社台北10日電）針對日本首相高市早苗主張將自衛隊載入日本憲法，中國國防部發言人蔣斌今天聲稱，日本右翼勢力正處心積慮從軍事、輿論、法律等多方面入手挑戰戰後國際秩序，國際社會應高度警惕並堅決遏制。這也是中國軍方在高市率自民黨取得眾議院改選大勝後，首度對日表態。

根據中國國防部官網，蔣斌在回答媒體提問時宣稱，長期以來，日本政府以「解釋憲法的伎倆」，不斷突破「專守防衛」原則，解禁集體自衛權，以防禦為藉口大力發展進攻性武器裝備，「為日本『再軍事化』披上虛偽的法治外衣」。

廣告 廣告

蔣斌聲稱，日本政府如今又明目張膽謀求將自衛隊寫入憲法，「這不是完善法律，而是掏空和平憲法根基；不是為自衛隊正名，而是謀求軍事鬆綁；不是回歸所謂『正常國家』，而是妄圖重走軍國主義邪路」。

他接著宣稱，種種跡象表明，日本右翼勢力「正處心積慮從軍事、輿論、法律等多個方面入手，挑戰戰後國際秩序」。國際社會應高度警惕並堅決遏制，攜手維護二戰勝利成果和地區和平穩定。

日媒先前報導，高市早苗2日在新潟縣上越市為自民黨眾議員候選人站台助講時表示，「我希望進行顯而易見的憲法修正，以維護自衛隊的尊嚴，並使其穩固地成為一支強大的力量」。此後，「自衛隊入憲」即成為外界關注的焦點之一。

高市早苗8日率領自民黨取得眾議院改選，取得壓倒性勝利。她9日在自民黨總部召開記者會時針對修憲表示，「憲法說明國家的理想樣貌，我們將確實著眼國家未來，推動朝修憲邁進的挑戰」。她將「堅持不懈努力，盡可能儘早營造環境，使表決修憲的國民投票得以進行」。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1150210