高市大勝後推動「自衛隊入憲」 學者：有挑戰但讓大眾看見問題

日本首相高市早苗在眾議院改選獲得全面勝利後表示，將持續推動「自衛隊入憲」等修憲工作。對此學者認為，即便眾議院獲得絕對多數，但日本要推動修憲仍有其他門檻與挑戰，不過，將議題提上檯面討論，也有助於日本國民、甚至世界了解日本國防現實的困境。

日本首相高市早苗帶領自民黨8日在眾議院改選中獲得二戰後最佳成績，選前就曾提出「自衛隊入憲」、「修改安保三文書」，甚至傳出有意修改「非核三原則」中「不引進」的高市政府，選後也再次強調修憲目標，高市本人更發文表示「將繼續推進憲法修正工作」。

日本二戰後實施的和平憲法中，第九條明確規範「永遠放棄以國權發動戰爭、武力威脅或武力行使作為解決國際爭端的手段」，因此日本只保有自衛權，部隊以「自衛隊」為名，而非國家的正式軍隊。

國防院國安所副研究員王尊彥認為，即便自民黨在眾議院內已取得316席的絕對多數，但日本國會是兩院制，參議院內執政的自民黨與日本維新會席次並未過半，且修憲還需公投通過。因此未來日本要修訂現行的「和平憲法」仍有挑戰。

不過王尊彥也認為，若是一個擔負國家防禦重責的組織，卻不給予任何定位，甚至是不被國家憲法所允許、不斷遭受壓抑，這其實並不健康。因此不論最後「自衛隊入憲」成功與否，能夠起引發國民對國防的重視與支持，才是背後的重點。王尊彥說：『(原音)他們防衛一直都受到高度的壓抑，所以透過要不要「入憲」這件事、大家來討論，才能夠讓一般的民眾知道說「啊！我們的自衛隊連一個身分都沒有」。所以即便真的最後沒有辦法入憲，至少日本的民眾、或者是全世界都能夠看到這個問題。』

至於「修改安保三文書」、強化國防甚至允許武器裝備移轉、出口等議題，王尊彥認為，就目前態勢來看，由於區域威脅持續加大，因此強化國防力量是日本目前本就在進行的方向，但整體而言不會有過多超乎預期的強烈改變，因為相關內容都還是需要日本國內長期、且嚴謹的討論，並取得多數的共識。

另外，由於日本是全球唯一受過核打擊的國家，日前傳出有意修改「非核三原則」也引發國內反彈。對此王尊彥指出，日本引進「核武力」的議題，其實要從整個印太區域的角度來看，包括澳洲、韓國相繼表示將打造「核動力」潛艇，其實都是為了預防區域內的特別「強大」威脅，不過這個議題近期才剛發酵，仍有待後續的討論。