高市大勝後首表態！陸國防部批「自衛隊入憲」：重走軍國主義邪路

大陸國防部發言人蔣斌今（10）日針對日本首相高市早苗主張將自衛隊載入憲法一事作出強硬回應。這也是陸國防部在高市帶領自民黨拿下眾議院大選歷史性勝利後，首度對日表態。蔣斌聲稱，國際社會應高度警惕並堅決遏制日本右翼勢力挑戰戰後國際秩序。

陸國防部發言人蔣斌。（圖／翻攝大陸國防部官網）

根據大陸國防部網站，發言人蔣斌今日下午就近期涉軍問題發布消息。

蔣斌在回答媒體提問時聲稱，長期以來，日本政府以所謂「解釋憲法的伎倆」不斷突破「專守防衛」原則，解禁集體自衛權，以「防禦為藉口」大力發展進攻性武器裝備，「為日本『再軍事化』披上虛偽的『法治』外衣」。

廣告 廣告

蔣斌接著指，如今日本又「明目張膽」謀求將自衛隊寫入憲法，這不是完善法律，而是「掏空和平憲法根基」；不是為自衛隊「正名」，而是「謀求軍事鬆綁」；不是回歸所謂「正常國家」，而是「妄圖重走軍國主義邪路」。

他接著表示，種種跡象表明，日本右翼勢力「正處心積慮從軍事、輿論、法律等多個方面入手，挑戰戰後國際秩序」，國際社會應高度警惕並堅決遏制，攜手維護二戰勝利成果和地區和平穩定。

自民黨在本月8日的眾議院大選贏得316席，超過總議席465席的3分之2，達到眾議院能提出修憲動議的門檻。高市昨（9）日在記者會上表明，將挑戰修憲。根據《共同社》，高市選前在新潟縣輔選時曾表示有意把自衛隊寫入《憲法》第9條。

延伸閱讀

NBA/40分大三元寫紀錄！卡瑟爾首奪單周最佳 強森本季第2度獲獎

NBA/詹姆斯雙位數助攻創紀錄仍吞敗 三連勝遭雷霆終結

NBA/柯瑞「跑者膝」誤大事！ 確定退出2/16全明星賽