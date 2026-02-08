高市大勝推手竟是習近平？王瑞德曝中國超慘下場

國際中心／周孟漢報導



日本眾議院今（8）日進行改選，根據日本公共媒體《日本放送協會》（NHK）最新的計票結果預測，由日相高市早苗（Takaichi Sanae）領導的自民黨，跨過半門檻233席，高市政權確定延續。眼看高市獲得「歷史性大勝」，讓資深媒體人王瑞德有感而發，透露高市早苗曾說的「台灣有事、日本有事」，反而讓中國領導人習近平成了高市早苗的助選員，並揭露中國的「超慘下場」，直喊「沒有中國人的日本簡直太棒了！」。

高市早苗延續政權！展現壓倒性優勢

依據最新出口民調顯示，高市早苗領導的自民黨，（Liberal Democratic Party，LDP），以及日本維新會（Japan Innovation Party）共組的執政聯盟，已經取得266席，超越過半門檻的233席，展現壓倒性優勢，高市政權確定延續。

高市早苗延續政權。（圖／翻攝高市早苗X）





王瑞德要親赴日本致賀！期待蔡英文合體高市早苗

資深媒體人王瑞德見狀開心在臉書發文，直喊「為了表達台日友好，過幾天我要親自到日本向高市早苗首相致賀！」，並表示在這次的選戰中，日本第一位女首相高市早苗大勝，「自民黨不僅過半，更和維新會一舉跨過修憲門檻！自衞隊將可以主動攻擊敵人基地和軍隊！」。

王瑞德期待前總統蔡英文合體高市早苗。（資料照／蔡英文辦公室提供）





習近平根本助選員！王瑞德酸：沒有中國人的日本太棒了

話鋒一轉，王瑞德喊話前總統蔡英文，「希望今年能順利看到台灣第一位女總統，前往日本和第一位女首相握手的合照！」，並點出過去高市早苗曾說的「台灣有事、日本有事」，讓習近平反成為了高市早苗的助選員，接著表示「日本首相一任四年，連選連任，連川普都邀請高市早苗下個月訪問美國」，反觀中國，王瑞德則嘲諷寫下「中共被迫放寬對日本稀土管制，但是卻延長不准中國團客前往日本觀光到10月24日，希望連自由行都管制，沒有中國人的日本簡直太棒了！」。

王瑞德認為，高市曾說的「台灣有事、日本有事」，反而讓中國領導人習近平成了助選員。（圖／美聯社提供）













