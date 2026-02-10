高市大勝是啟示也是警鐘！藍議員籲別只在台日友好情感面逗留

日本眾議院改選結果出爐，首相高市早苗所領導的自民黨大勝。國民黨高雄市議員白喬茵認為，自民黨這場史詩級的勝利，對台灣而言，帶來的是啟示也是警鐘，而台灣政府能做的不能只在台日友好的情感層面逗留，更該提升內部的政治運作成熟度，與國家競爭力的實質討論。

白喬茵昨（9）日在臉書指出，當總統賴清德還停留在政治內耗，高市早苗啟動解散國會的政治豪賭已震驚世界，因為這不僅是取得修憲門檻如此簡單而已，它是日本在面對全球停滯性通貨膨脹、地緣衝突與社會焦慮時，一次集體意志的強硬展現。

白喬茵認為，日本群眾願意賦予高市早苗極高的民意授權，關鍵在其鮮明的個人品牌形象、右派「強勢日本」的外交手段以及經濟與國安高度綁定的早苗經濟學，對內，不同於以往單純對抗通縮，她除了採用擴張性財政策略，更將「國家安全」與「產業韌性」畫上等號，大力投資半導體與國防工業；對外，她明確主張擺脫日本戰後「和平主義」框架，轉向更主動的積極防禦，也明確將「台灣有事」視為日本的存立危機，強化美日同盟的嚇阻力。

「對台灣而言，自民黨這場史詩級的勝利帶來的是啟示也是警鐘」。白喬茵強調，政治僵局是朝野溝通機制失靈與國家領導策略失效的結果，且執政者對預算分配與政策規劃的敘述，格局之低，只要一開口就全是撕裂國人的選票考量，讓台灣永遠停留在意識形態之爭而非產業佈局之爭；白直言，聰明的高市早苗即懂將經濟繁榮與國家安全整合為單一敘事，並強調「半導體就是產業的糧食」、國防支出即是對未來高科技產業競爭力的保障。

面對亞太局勢從「戰略模糊」走向「正面攻防」，白喬茵表示，這代表著台灣周邊的風險係數也正在急劇升高，台灣政府能做的，不能只在台日友好的情感層面逗留，更該提升內部的政治運作成熟度，與國家競爭力的實質討論，才能在美日同盟重塑的亞太格局中，從「被保護者」轉為不可或缺的「強韌夥伴」。

