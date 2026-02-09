高市大勝牽動台海局勢？鄭麗文： 變「日本有事、台灣有事」了

日本眾議院8日舉行改選，日本首相高市早苗率領執政聯盟贏得壓倒性勝利。對此，國民黨主席鄭麗文認為，她擔憂接下來局勢恐變成「日本有事、台灣有事」，不管高市早苗的狀況如何，她相信全世界都希望台海無事。

日本眾議院8日舉行改選，日本首相高市早苗率領執政聯盟贏得壓倒性勝利。（圖/美聯社）

鄭麗文今天（9日）接受「歷史易起SHOW2.0」節目專訪時表示，現在變成「日本有事、台灣有事」，不管怎樣站在台灣的角度，還是要先把台灣顧好，他們當然希望台海無事，這是現在要努力的目標跟方向。

鄭麗文強調，不管高市早苗的狀況如何，她相信全世界都希望台海無事，希望台海和平，不要有擦槍走火、或軍事衝突的事情發生，就這點她認為是比較重要的，也是要努力的目標，才能確保台灣民主自由和生活方式維持下去，沒有台灣人希望台灣變成烏克蘭。

廣告 廣告

鄭麗文強調，不管高市早苗的狀況如何，她相信全世界都希望台海無事。（圖/資料照）

日本是日本，台灣是台灣，他們還是高度關注日本的情勢，但台灣還是應該是一個在國際舞台上，有主動發言權的行為者，不能把自己做到任人宰割、聽人擺佈的棋子而已，所以在關注美日、大陸和世界局勢的時候，也不要妄自菲薄，台灣還是可以主動影響局勢，台灣絕對有這樣戰略高度和舉足輕重的。

鄭麗文批評，因為民進黨錯估台灣價值、無限矮化自己的結果，反而喪失台灣應該要有的籌碼跟主動權，不管世界發生何事，台灣應該起碼要對自己的未來有發言權，不是每天誠惶誠恐、仰人鼻息，這是自己不認同民進黨作法的最大差別，她也強調自己沒有要選邊站，美國戰略夥伴關係應該對等互惠，而不是像民進黨現在處理方式，犧牲台灣所有自主權跟利益，這不是一個健康關係，她希望是健康永續、強韌、經的起考驗的對美關係。

延伸閱讀

韓國瑜表態保障問政權利！李貞秀喊話賴政府理性、尊重人權

膝蓋痛一直吃藥？萬人研究證實：運動就能止痛

惡性重大！北捷男廁連續縱火犯曾世源被聲押