高市大勝魔法？直言日本人說不出的「本音」 不怕吃苦「攜睡袋露宿」

2026年2月8日，日本首相高市早苗在東京自民黨總部接受採訪時微笑。美聯社資料照



據南韓媒體今天（2/10）報導，日本首相高市早苗帶領自民黨，在眾議院選舉大獲全勝，她握有4大勝利秘訣，第一，在台海議題等方面敢於直言，講出日本人說不出口的「本音」（真心話）；第二，全心投入公務的形象；第三，善用社群媒體，與選民分享日常；第四，出生平凡卻不怕苦，努力實現夢想，還曾攜帶睡袋露宿戶外。

據《東亞日報》報導，日本本月8日舉行眾議院選舉，首相高市早苗的超高人氣，帶領執政聯盟取得史上最大勝利，光是自民黨就拿下316席，超過總席次的三分之二（310席），若再加上日本維新會的36席，執政聯盟總計掌握352席。

去年10月高市剛就任首相時，外界普遍認為她的政治基礎不穩固，她甚至曾於當選自民黨總裁（黨魁）之後，自嘲：「雖然當上了自民黨總裁，但不知道能不能成為首相。」短短4個月後，「SANA活」（高市風潮）成為日本流行語，更寫下日本大選最狂紀錄，她究竟如何做到的？對此，韓媒分析4大關鍵。

第一，日本社會的文化中，多數人會區分「本音」與「建前」，本音意指真心話，是一個人最真實的想法，通常只會和摯友或家人吐露，建前則是表面說詞，日本是重視和諧與集體主義的國家，人們在公開場合的言行，會盡量符合社會期待。

在這種文化下，政治人物大多以模稜兩可的說詞，來拖延決策或迴避責任，高市卻獨樹一格，她的發言相當果斷明確，最具代表性的例子，就是去年11月，高市談論「台灣有事」議題，表明如果台海發生危機，日本自衛隊可能介入，即便中國強烈反彈，高市也沒有道歉或收回言論，選民高度肯定「即便面對中國壓力，也敢於直言」，此後她的支持率維持在70%左右。

第二，高市在就任自民黨總裁時的名言：「我將放棄『工作與生活的平衡』，一直工作、工作、工作」，去年底被選為日本流行語，讓選民相信，這是一位「會做事的首相」，另外，日本政界的應酬文化盛行，高市卻在就任首相後第46天才出席晚宴餐敘，更強化了她「與黑金維持距離，全心投入公務」的形象。

第三，高市善用社群媒體，與選民互動，她的X帳號追蹤人數高達260萬人，本次選舉慘敗的「中道改革聯合」，其代表野田佳彥追蹤人數僅6萬4千人，野田佳彥已於選後辭去黨魁職務。高市不僅透過X宣傳政策，也會分享生活日常，例如「忙到沒時間去美容院，只好自己剪頭髮，結果剪壞了」，與以往的日本首相作風迥異。

第四，日本政壇的世襲制根深蒂固，能爬上高位的人，大多出生政治世家，但高市卻出生相當普通的家庭，她的父親是上班族，母親則是警察，高市連大學學費都是自己負擔。據悉，高市曾攜帶睡袋露宿戶外，還表示：「如果連這種事都做不到，就不可能成為政治家」。波士頓經營顧問集團（BCG）前日本代表堀紘一評論：「她是能為了實現志願，不辭辛勞且極具韌性的人。」

