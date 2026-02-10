高市大勝「劍指修憲」 中嗆沒有良知1／高市大勝後第一件事：動刀修憲 參院阻礙「正鬆動」

日本首相高市早苗：「在堅定展望國家未來的同時，我也會推進憲法修正的挑戰。」（AP）

日本眾議院大選結果出爐，首相高市早苗奪下壓倒性的席次。外界解讀，這代表日本選民認可了對中國強硬的路線，而高市早苗在選後第一時間，就展現了推動修憲的強大野心。在執政與在野勢力紛紛集結的情況下，外界也關注日本是否將正式告別和平憲法，重塑亞洲秩序。

日本勝選自民黨候選人丸川珠代競選團隊：「萬歲，萬歲。」在首相高市早苗率領之下，自民黨在眾議院大選拿下2/3席次，達到提案修憲門檻。高市在選後首場記者會，再度表明將自衛隊寫入憲法第9條的決心。日本首相高市早苗：「在堅定展望國家未來的同時，我也會推進憲法修正的挑戰。」

專家分析，高市寫下史詩級大勝，是因為精準抓住了選民對強大日本的渴求，鐵娘子形象深植人心，更象徵日本誕生了一位真正的反華鷹派首相。神田外語大學日本研究講師Jeffrey Hall：「她在多項議題上立場強硬，且對中國的壓力表現強悍，因此她現在不太可能撤回有關台灣的言論或退縮。」

雖然立場強硬，高市選後也遞出橄欖枝，表示對中對話持開放態度，要冷靜處理國益，黨內要角也表態力挺。防衛大臣小泉進次郎：「我認為應該迅速推進修憲，畢竟憲法修正是自民黨的黨綱，卻從未交付國民投票，我們應該朝著那個方向邁進。」

不過日本修憲門檻極高，必須眾、參兩院都有三分之二議員贊成，目前執政聯盟在參議院席次尚未過半，被視為修憲的最後阻礙，但這道牆似乎正在鬆動。國民民主黨幹事長榛葉賀津也：「高市提出的政策與我們幾乎一致，因此我們無意對她想做的政策踩剎車。」

在民意與部分在野黨的支持下，日本憲法第九條的修改，或許正進入最後倒數。

