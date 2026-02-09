高市大勝 外交部喊「提升為全面夥伴」方恩格：日本連1事也幫不了

日本眾議院昨（8）日舉行改選，首相高市早苗率領執政聯盟贏得壓倒性勝利，外交部也發文祝賀高市勝選，稱「台灣將持續秉持總合外交理念，與日本政府及各政黨深化實質合作，攜手將台日關係提升為互補的全面夥伴關係，共同為印太地區的和平、穩定與繁榮努力」。對此，美籍國際政治觀察家、律師方恩格表示，對於日本是否會同意台日關係提升為「全面夥伴關係」，自己並不樂觀，因為到目前為止，連台灣申請加入CPTPP一事，日本也幫不了。

對於高市早苗的勝選，外交部今天在臉書發文表示，日本於2月8日順利舉行第51屆眾議院選舉，由首相高市早苗領導的自民黨大幅勝選，部長林佳龍代表政府表達最誠摯的祝賀之意，我駐日代表處也在第一時間向高市首相及多位友台國會議員致賀。

外交部指出，台灣與日本共享民主、自由、人權與法治等核心價值，長期以來在價值、同盟與經濟外交各領域密切合作，近年來，日本朝野對於支持台灣國際參與、深化台日友好交流，也展現高度共識。展望未來，台灣將持續秉持總合外交理念，與日本政府及各政黨深化實質合作，攜手將台日關係提升為互補的全面夥伴關係，共同為印太地區的和平、穩定與繁榮努力。

而針對外交部的貼文，方恩格今天在臉書發文質疑，不知道以後高市政府對台實質動作或政策會是什麼，如友台國會議員所提的日本版「台灣關係法」是否會通過？他直言，對於日本是否會同意與台灣正式簽官方文件，把雙方關係提升為「全面夥伴關係」，自己並不感到樂觀，因為到目前為止，連台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本也幫不了。

