高市大勝！日股慶祝行情 開盤一度大漲3千點

日本首相高市早苗大選全勝。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗大選全勝，接下來去日本旅遊更省，日經平均指數開盤後大漲超過3千點，站上5萬7千點線，創下歷史新高。高市預料將全面推動擴張財政，搭配寬鬆貨幣政策，日圓貶值壓力恐進一步擴大，專家直言最悲觀的情況下日圓可能貶到180關卡，甚至創下40年新低。

只是隨著擴張財政與寬鬆貨幣政策預期升溫，市場也開始擔憂，日圓貶值壓力將進一步加大。

NHK記者：「在東京股市，從開盤後不久開始買盤迅速擴大，日經平均股價，在約20分鐘內的漲幅，超過3000點，首次站上5萬7000點區間。」

廣告 廣告

高市現象再度啟動，受到自民黨大獲全勝影響，激勵日股周一開盤，一路上漲刷新高，站上5萬7千點線，漲幅高達約5.5%。

日本首相高市早苗：「我之所以無論如何，都想請求國民給予審判，是因為我主張要負責任地，大幅轉換經濟財政政策，推動積極財政。」

會有這樣的強勁表現，就是因為高市政權大勝，將可以毫無阻礙的擴大刺激景氣計畫。

日本首相高市早苗：「在消費稅問題上，主張應該下調的聲音，壓倒性地多，自民黨也將此寫入政見，因此希望能儘快召開國民會議加速討論。」

高市將先著手明年度開始實施，為期2年的食品消費稅歸零政策，取得共識並迅速提出相關稅法。

但她也坦言核心政策，仍在給付型稅額抵減制度。

日本首相高市早苗：「當然必須親自努力推動實現，另外我也希望能轉型，落實我長期主張的給付型稅額抵減制度，這在各黨之間也相對容易取得共識，所以這兩項都會確實推動。」

高市預料將全面推動擴張財政，搭配寬鬆貨幣政策，日圓貶值壓力恐進一步擴大。

專家直言最悲觀的情況下，日圓可能貶到180關卡，甚至創下40年新低。

更多東森新聞報導

史詩級大勝！高市率自民黨獨拿316席

創戰後紀錄！高市早苗率領自民黨狂拿316席

快訊／川普發文祝賀高市 放話永遠力挺日本

