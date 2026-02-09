高市大勝！綠：反中挺台 藍示警2026「外溢」 白嗆賴

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





高市早苗提出台灣有事說法後，這次大選，跟他立場相反，包括親中、反美的幾位連霸議員都落選消息傳回國內政治，朝野第一時間都發文祝賀，總統賴清德表示，彰顯日本選民對高市早苗的信任；民眾黨藉此反批民進黨，應借鏡日本自省；國民黨有立委示警，是否會外溢至台灣年底選舉。

日本高市早苗大獲全勝，民進黨和賴總統第一時間，發文祝賀恭喜勝利，強調這結果彰顯日本選民願景信任，期待與高市合作，攜手面對區域挑戰，促進印太和平繁榮。

立委（民）吳思瑤：「反中挺台的這個力量，在日本絕對會是全國性的一個共識，以及最具體化為政策行動。」

或許在民進黨眼裡，高市勝利映照出，親中勢力潰敗，從這次選票中，不難發現主張修憲、擴軍、強化日美同盟的高市，獲得日本人高度認可，我執政黨是否借鏡高市經驗，台灣實踐？

立委（民）王義川：「日本人對這次選舉有一個很關心議題叫做，台灣和中國，高市早苗非常支持台灣的立場，台日友好這件事情，我們就充滿信心。

執政黨充滿信心，民眾黨則發聲明表示，這是日本國民對高市政權的肯定，但話鋒一轉批評，民進黨毀憲亂政，獨裁作為遂行己意，欠缺勇氣重新大選，直接面對民意。

反觀國民黨，祝早苗經濟學，振興日本經濟，期待國民黨與自民黨，持續透過政黨外交，增進互信情誼。

立委（國）牛煦庭：「日本行政權更加的集中，高市早苗有更多籌碼，可以強勢處理相關國內政策。」

立委（國）賴士葆：「它（高市勝利）會有，外溢效果到台灣來，對國民黨來講，可能是要非常謹慎小心。」

國民黨擔心不是沒道理，因為2026年底，登場的九合一選舉，在野黨不容有抗中保台牌，再度奏效空間，日本大選落幕，高市的豪賭成功，讓我主要三黨領袖，有不同感觸與心境。

