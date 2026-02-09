高市大勝 謀求核共享伺機而動

日本8日眾議院大選結果揭曉，「高市旋風」克服隆冬中的風雪，由日相高市早苗領軍的自民黨與維新會組成的執政聯盟完勝倉促成軍的「中道改革」，贏得352席，自民黨更創下日本戰後眾院選舉的紀錄，單獨奪下316席，未來高市是否順勢啟動修憲令人關注。

執政聯盟在眾議院取得跨越修憲門檻的席次，但在參議院仍未取得絕對多數的現實下，高市首相的修憲倡議僅能紙上談兵，何況國會通過的修憲草案最終須經國民投票的過半同意，在民間對修憲議題分歧仍在時，高市須持續探求民意，擴大眾、參兩院對修憲的討論，形成最大公約數，修憲始能水到渠成。

要強化日本安保體制，修憲雖是釜底抽薪的方法，但難度極大，高市以擴大防衛支出及修訂「安保三文件」，併同1967年佐藤榮作首相提出的「非核三原則」部分鬆綁，希望達到階段性的目標。岸田文雄首相2022年底制定「安保三文件」，擴大「專守防衛」的解釋，賦予自衛隊「反擊能力」，成為高市繼而主張美日「核共享」，擴大延伸核威懾的拐點。在眾議院大選取得民意授權的高市，將在施政中修訂「安保三文件」，落實安保政策主張。

「非核三原則」鬆綁的討論極具政治爭議性。現行日本《國家安全保障戰略》中規定「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」，但日本官僚及自民黨部分人士認為，新的「安全保障戰略」不應明確規定對「非核三原則」的堅持。

在東亞地緣關係上，日本不僅與中、俄兩大核武國家為鄰，近在咫尺的北韓亦實質擁核，高市有意使美日同盟類北約（NATO）化，與美國「核共享」，因應中、俄、朝的威脅。高市囿於反核武的民意及《禁止核武擴散條約》，無意更動「非核三原則」中的「不擁有」及「不製造」，但主張應修改「不攜入」核武，認為日本若拒絕搭載核武的美軍軍艦通過日本領海或泊靠日本港口，在遇「緊急事態」時，將可能減弱美國的核威懾能力。

日本若放棄「不攜入」核武政策，在領海主張上即無須為攜帶核武的美軍艦機通過，限縮津輕海峽等海域的領海基線至3浬，改以「群島國家」重新畫定領海，如此將阻絕中、俄繞行日本周邊海域，或穿越日本列島進入中、西太平洋，有利於固守第一島鏈，並建構第一島鏈核武部署，維護「自由開放的印太」。

然而，此構想能否實現，除須說服日本多數民意的反核武態度外，美國是否做好升級美日、美韓同盟的準備，並評估對中、俄外交的影響亦是關鍵，此非高市個人政治意志所能決定，高市只能伺機而動，且戰且走。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授）