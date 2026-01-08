高市大同醫院 醫護抗議爭勞權

高雄市立大同醫院醫護、大同醫院工會、高醫工會等單位8日上午動員近百人在高市府前抗議，怒批大同醫院從高醫換成長庚醫院經營的這一年來，面臨大量人才流失、加薪後砍福利等爭議，盼高市府能重視。（紀爰攝）

高雄市立大同醫院移轉經營權滿周年，卻有醫護反映薪資福利遭砍、人力不足等問題，百名醫護8日上午在工會帶領下於高市府前抗議，高喊「醫療崩壞、市民吃苦」，高市府副祕書長王啟川、高市衛生局副局長潘炤穎出面緩頰，場面一度緊張。對此，衛生局表示，經積極協調，院方已公告1月下旬加發特別獎金，照顧留任員工。

「人力不足，市民吃苦，市府出來面對！」高市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會昨動員百名醫護怒吼不滿。大同工會理事長王瀞婉說，自從長庚接手大同醫院後，短時間內流失逾8成以上原有員工，去年10月全院有105人離職，預計過完年後還有一波離職潮，大家都在苦撐。

高醫工會則指出，長庚說為留任員工每人加薪5000元，實際卻調整獎金發放標準，刪減津貼與福利，反而讓員工實際薪資與獎金縮水。高醫工會強調，雖然大同醫院已移轉經營，但工會仍對同為醫護所遭遇的不公平處境深感不平，因此決定出面聲援，力挺到底。

由於抗議聲浪持續1小時未停，王啟川、潘炤穎出面緩頰，場面緊張，而聲援醫護的高市獨立總工會理事長王慶宏手拿陳情書，原本要遞交給市府單位人員，但由於後來場面混亂未成功送出。

潘炤穎表示，去年10月衛生局關心105位離職員工狀況，發現員工對於紅利獎金發放有不同看法。經協調後，院方決議加發特別獎金，並將在今年1月26日發放，日後也會持續追蹤基層醫護心聲與訴求。

衛生局指出，大同醫院移轉後醫療品質顯著提升，去年4月通過衛福部健保署專家訪視，維持區域醫院保險給付等級，同年9月也完成衛福部區域醫院與教學醫院評鑑，以及緊急醫療能力評定中度級與重度級急性冠心症評定，有效穩定醫療品質與強化緊急醫療能力。重症醫療部分，也確實提升區域性急重症醫療服務能力。

衛生局強調，市府將持續監督院方履行契約責任，確保員工薪水與福利提升，並提升醫療服務績效，守護市民健康。