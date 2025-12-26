高市大寮食品工廠排放廢水超標 業者關門拒檢判刑

圖大寮食品工廠排放廢水，陳姓業者被雄院判刑。（資料照）

高市大寮區勝裕福公司因排放廢水，遭高市環保局開罰三次，工廠面並對稽查關門拒檢，陳姓負責人被法官依違反水污染防治法判三月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，一一二年七月十二日，大寮區勝裕福有限公司排放廢水，因未符合放流水標準，被環保局裁罰一百廿五萬一千六百元、產出廢水製程全部停工及處環境教育講習八小時，並命令勝裕福公司採取必要防治措施。

但勝裕福公司仍持續排放廢水，不遵行環保局停工、改善命令，一一二年六月十六日、一一三年五月廿四日，環保局再前往勝裕福公司稽查，測得勝裕福公司廠房的放流採樣口及場內蛇管殘留水的化學需氧量，嚴重超過放流水標準值限值，其中化學需氧量標準值為一百，廢水中檢出一千零六十、生化需氧量標準值為三十，廢水中檢出一千一百，環保局共開出三百四十六萬餘元的罰單。

其中第三次稽查時，勝裕福公司竟將作業區鐵門關閉，更移除蛇管加水稀釋，環保局即向高市警林園分局報警，將陳姓業者送辦。

雄院審結，認為陳姓負責人違反停工命令而排放廢水，無視國家管制水污染的公權力，且對公眾所處環境的影響層面及範圍存有難以輕估的破壞隱憂，因此依犯水污染防治法不遵行停工命令罪，判三月徒刑，得易科罰金。