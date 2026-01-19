高市大貨車追撞雙載機車 菲律賓籍情侶檔當場身亡
（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄路竹區今天上午發生一起死亡車禍，一輛大貨車行經中山南路時撞上前方雙載機車，機車騎士及乘客為菲律賓籍情侶檔，當場被輾身亡未送醫；確切事故原因待釐清。
高雄市警察局湖內分局指出，路竹區中山南路118號前上午9時許發生嚴重交通事故，初步了解為30歲菲律賓籍男性移工騎車載同為菲籍32歲女友；沿中山南路由北往南行駛，行經車道縮減路段時，遭後方同向32歲方姓男子駕駛營業大貨車撞上，2人倒地當場遭大貨車輾過。
警方到場時發現菲律賓籍情侶已當場身亡，未送醫，方男酒測值為0；警方現場實施交通管制，維護現場秩序，確切肇事原因仍待交通大隊進一步分析研判。
湖內分局呼籲，駕駛車輛均應注意前方狀態，留意其他車輛，避免行駛於大貨車視線死角，以確保自身及他人行車安全。（編輯：陳仁華）1150119
其他人也在看
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
別被品牌騙了！技師爆料6款日系車是維修錢坑 一車款遭修車廠拒收
大家都覺得日系車經濟實惠，但其實部分型號的養車成本高得嚇人。專業技師提醒大家別被品牌光環給蒙蔽，有些車款因為設計太複雜或零件太貴，反而變成維修大坑，若買車前沒做足功課，小心買到地雷車款，維修費可是會讓你的荷包哭泣。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 2
只做「一動作」愛車變廢鐵！交通新制最重罰7.2萬、恐吃1年牢飯
新修正之道交條例第12條114年9月30日上路後，已經有人遭到開罰了。北市有民眾駕駛友人車輛，結果被舉發使用偽造他車車牌，現在車輛不僅被沒入，甚至還涉及刑法第212、216條偽造文書，最慘恐怕得吃上一年牢飯。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 6
停工地內「卡位」遭酸「釘子車」 鄰居：車主在國外
停工地內「卡位」遭酸「釘子車」 鄰居：車主在國外EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 14
國1五股路段火燒車 進口豪車突竄火！5人急逃生
即時中心／廖予瑄報導國道1號火燒車！今（18）日下午近2時許，國道1號南向31.2公里，五股路段處，一台白色轎車停在外側路肩上，不明原因起火燃燒。警消獲報後趕赴現場灌救，火速在半小時內撲滅火勢，44歲張姓男駕駛及車內4人均未受傷；而消防人員也火速在下午2時30分將該轎車拖離現場，工務段也持續清理中；事故現場在下午2時34分完全排除，全線恢復通車。民視 ・ 17 小時前 ・ 1
最強旅行車 Audi RS 6 Avant Performance、BMW M5 Touring決戰折返跑
性能旅行車在顧及實用性之餘也帶來強大的動力和精湛的操控，因此外媒就安排市場最具代表性的BMW M5 Touring與Audi RS 6 Avant Performance進行對決，除了拚直線加速外也加入折返項目。性能旅行車受到不少消費者青睞，因除具有實用的乘坐空間與置物機能外，還有強大的動力輸出和出色的操控表現，因此在日常之餘要用於熱血激烈操駕也不成問題，然而提到性能自然免不了會和對手進行比較，最直接方式當然就是下場面對面對決。 此次外媒安排市場性能旅行車最具代表性的BMW M5 Touring與Audi RS 6 Avant Performance，首先新世代M5 Touring搭載4.4升V8渦輪引擎，同時亦額外加入PHEV系統，因此動力一舉來到727hp歷代最強規格，0～100km/h加速為3.6秒。RS 6 Avant Performance則是搭載4.0升V8渦輪引擎，動力方面也有相當強悍的630hp水準，0～100km/h直線加速也只要3.4秒。直線加速是最簡單檢視加速性能的項目，但單一比拚項目總少了些可看性，因此加速中亦規劃折返項目，進一步檢視車輛煞車與迴轉底盤表現。《原Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別把輔駕當自駕！高公局列「6情境」恐失效
[NOWnews今日新聞]隨著科技進步，輔助駕駛系統(ADAS)成為現代汽車的重要配備，降低駕駛負擔、提高行車舒適。高速公路局特別提醒，目前市售車輛配備之輔助駕駛系統僅具備「輔助駕駛」功能，並非「自動...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
國道四號清水交流道下坡段高危險高架化呼聲起 交通局:高工局正評估
台中市海線往台中港方向的多條道路，因常有大貨車行駛且是下坡路段，曾發生車禍，除了向上路六段下坡路段外，國道四號清水交流道往高美濕地為下坡路段，到臨海路平面道路有多個路口，旁邊有相當多住戶，過去曾發生交通事故造成多人傷亡，民眾呼籲市府儘速規劃國道四號清水段高架化通往台中港區道路，順暢港區交通，維護清水自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
玩命關頭跑車拉風 祭車不免俗
記者陳俊文∕台南報導 很多人都看過玩命關頭，片中男主角馮迪索所飾演的「…中華日報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
國道1號苗栗三義路段9車追撞 (圖)
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，國道1號北向153.8公里（三義路段）18日晚上發生9車追撞，造成1人受傷送醫治療，事故已排除並恢復全線通車。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 115年1月18日中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
Acura預告新世代RDX將採用雙馬達油電混合動力 預計未來數年內上市
Acura於1/14公布了下一代RDX的預告，並證實將採用雙馬達油電混合動力系統，這將是Acura品牌的首例。這款全新的第四代緊湊型SUV正在開發中，計畫在未來幾年內上市。RDX油電混合車型的加入是Acura品牌策略的一部分，旨在提供燃油車、油電車和電動車型的多元選擇，以滿足Acura客戶的需求。為了迎接首款RDX油電混合車型，2026年RDX的生產將於今年稍晚暫停。目前RDX與Acura MDX一同在俄亥俄州的East Liberty汽車工廠生產，所用零件來自美國國內及全球各地。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雙載機車遭大貨車撞1死1傷 母女外出用餐天人永隔
新北市 / 綜合報導 新北三峽昨(17)日晚間發生死亡車禍！64歲的張姓婦人，騎車載38歲女兒出門，行經三峽復興路與隆恩路口時，和大貨車發生擦撞後倒地，婦人送醫後宣告不治，後座女兒受輕傷所幸無大礙。今(18)日下午相驗，女兒也到場，儘管逃過一劫，仍一臉驚魂未定。肇事駕駛供稱，當下沒注意前方有車，被依過失致死罪送辦。下班時間，馬路上車來車往，突然間傳出巨響，砰，一輛大貨車，撞倒雙載機車後，卻還直直往前開，似乎不曉得撞了人，機車被撞倒在地，包包鞋子全噴飛，而騎士倒地不起。車禍發生在昨日晚上六點多，新北市三峽區復興路上，當時大貨車和機車同向直行，機車行駛外側，再往前恐怕會上國道，機車稍稍往左靠被撞上，婦人雙腿重傷傷重不治，後座的女兒逃過一劫，駕駛供稱沒注意前方車輛，疑似天暗加上視線死角影響，被依過失致死罪送辦。記者VS.肇事貨車駕駛說：「是沒有注意到前方有車子嗎。」今日下午，肇事駕駛被帶往殯儀館相驗，低頭不發一語，殯儀館家屬，受傷的大女兒，臉部經過包紮，坐在椅子上似乎驚魂未定，三兄妹相驗後，一同離開殯儀館，難掩悲痛，沒想到只是出門吃個飯，竟就此和母親天人永隔。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
車主出國愛車遭「水泥圍城」 網友戲稱：最強釘子戶｜#鏡新聞
澎湖馬公一處空地日前要重新鋪設水泥路面，提前公告請車主移車，卻有一台車始終沒有開走，也聯繫不上車主，施工單位只好先將車子圍起來，沿著周圍鋪水泥，讓這輛車儼然成了釘子戶，奇特景象引發議論。事後才得知，原來是車主出國，沒收到通知，已經趕快請家人去移車，施工單位也要把車子底下的坑洞趕緊補齊。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雷諾預告將推出品牌史上車型最大的休旅Filante，取材來自中國吉利汽車的平台架構
雷諾（Renault）於1月13日在韓國推出該品牌有史以來車型最大的車款Filante，它是一台豪華跨界休旅，Filante 這個名字靈感來自創紀錄的原型車。它採用吉利汽車（Geely）的E級底盤平台打造。其產品定位為雷諾在歐洲以外市場的一款旗艦車款。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
需要時間適應但上手後樂趣十足！台灣首款搭線控轉向技術 Lexus RZ 550e F Sport 試駕
這次試駕的車款，也就是 RZ 全車系最頂規 RZ 550e F Sport，就是全台灣首款配置線控轉向技術（Steer-by-Wire）的純電車。那麼這套黑科技開起來到底跟傳統車輛有什麼不同？我們也實際開上路一探究竟。DDCAR電動車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
福斯商旅穩坐進口福祉車市佔第一！Caddy Maxi福祉車銷售首破百台、新春入主Caddy車系享最高15萬優惠
台灣正式跨入「超高齡社會」，且根據衛生福利部最新統計，台灣身心障礙人口已突破124萬人，意即每20人中就有一位行動不便者，無障礙移動的需求已不再是少數人的課題，而是社會必須共同面對的挑戰；台灣福斯商旅2025年寫下進口福祉車市佔第一的佳績，作為市場唯一全車系皆具備福祉車改裝實力的德國品牌，持續為多元需求提供最全面的無障礙移動方案；福斯商旅秉持品牌#WeNotMe的精神，用實際行動支持無障礙移動，從陪伴身障朋友登上玉山之巔，俯瞰台灣最美的風景，到支持無障礙海洋日，攜手身障家庭踏上沙灘，感受海洋無垠的自由，將距離化作安心的旅途。Zeek玩家誌 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
想要性能就選它！Model Y Performance台灣開放下訂
Tesla在台灣正式開放Model Y Performance下訂，主打3.5秒完成零百加速的超跑級實力，搭配WLTP續航里程598公里，直接鎖定高性能電動休旅市場。售價為新台幣249萬9,900元，本周末起全台Tesla體驗店同步開放賞車，並適用當季「零頭款」或「月付9,999元」購車優惠方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
承襲半世紀經典，續寫傳奇風采 全面再進化2026 The Golf GTI 冰影純粹版147.8萬熱血登場
Written by: 楊欣儒 Yang Hsin-Ju為慶祝 GTI 問世 50 週年，The Golf GTI 冰影純粹版以紀念首發之姿登場，為 Golf 家族揭開2026新年熱血序章。即刻入主 The Golf GTI 冰影純粹版，適用政府汰舊換新減徵貨物稅最高 10 萬元後，入手價自 137.8 萬元起。CarStuff 人車事 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 702