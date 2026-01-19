高市大貨車追撞雙載機車 菲律賓籍情侶檔當場身亡

性能旅行車在顧及實用性之餘也帶來強大的動力和精湛的操控，因此外媒就安排市場最具代表性的BMW M5 Touring與Audi RS 6 Avant Performance進行對決，除了拚直線加速外也加入折返項目。性能旅行車受到不少消費者青睞，因除具有實用的乘坐空間與置物機能外，還有強大的動力輸出和出色的操控表現，因此在日常之餘要用於熱血激烈操駕也不成問題，然而提到性能自然免不了會和對手進行比較，最直接方式當然就是下場面對面對決。 此次外媒安排市場性能旅行車最具代表性的BMW M5 Touring與Audi RS 6 Avant Performance，首先新世代M5 Touring搭載4.4升V8渦輪引擎，同時亦額外加入PHEV系統，因此動力一舉來到727hp歷代最強規格，0～100km/h加速為3.6秒。RS 6 Avant Performance則是搭載4.0升V8渦輪引擎，動力方面也有相當強悍的630hp水準，0～100km/h直線加速也只要3.4秒。直線加速是最簡單檢視加速性能的項目，但單一比拚項目總少了些可看性，因此加速中亦規劃折返項目，進一步檢視車輛煞車與迴轉底盤表現。《原

