高市失言後「陸2度發布赴日旅遊警告」！這次理由不一樣了

自日本首相高市早苗於11月7日發表「台灣有事論」後，中國大陸外交部今（11日）再度發布公告。（示意圖／達志／美聯社）

自日本首相高市早苗於11月7日發表「台灣有事論」後，中國大陸外交部今（11日）再度發布公告，建議中國公民近期避免前往日本。只不過此次公告勸阻赴日的理由，不同於與11月14日的「日本社會治安不靖」，而是「後續或有更大地震。」

據《新華社》報導，陸駐日大使館今上午發布公告指出，「自12月8日以來，日本本州東部附近海域連續發生多起地震，最大震級達7.5級。目前，地震造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，超10萬人接到避難指示。日本有關部門公告稱，後續或有更大地震。」

對此，大陸外交部和駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，「在日同胞密切關注地震及次生災害預警信息，遵循當地避難指令，加強自身安全防範，遠離海邊等高風險地區。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。」

值得注意的是，這是北京1個月內第2次發布赴日旅遊警告。11月14日，陸駐日大使館也曾發布公告稱，「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件還未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險。」

大陸外交部和中國駐日本使領館，遂鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，「已在日中國公民密切關注當地治安情勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯絡駐日使領館尋求協助。」

另據《環球時報》援引《彭博社》（Bloomberg）10日的報導稱，隨著中國旅客持續取消赴日行程，日本地方旅遊業正面臨重大衝擊。例如，最依賴中國旅遊市場的日本第2大經濟中心大阪。

《彭博社》指出，中國旅客是日本境內消費能力最強的客群，占日本觀光收入8.1兆日圓（約合新台幣1.62兆元）的1/5。陸客的突然退場，正威脅日本經濟少數仍保持亮點的產業。

