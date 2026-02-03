高市學生見義勇為行善 市長陳其邁表揚肯定

高雄市政府三日市政會議，市長陳其邁在會中公開表揚近日兩位同學的善行義舉事蹟。（高雄市政府提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市政府三日市政會議，市長陳其邁在會中公開表揚近日兩位同學的善行義舉事蹟，陳其邁肯定並感謝兩位同學雖面臨危險仍挺身而出，發揮社會良善精神。

兩位同學的善行義舉，其中，男大生簡司宇見義勇為，在路上協助壓制正對長者施暴的馬姓男子，進一步阻止危害擴大。此外，鳳山國中學生江詠恩，放學返家途中主動護送身障長者安全通過行人穿越道，展現高度同理心、公民責任與品格素養。

陳其邁肯定並感謝兩位同學雖面臨危險仍挺身而出，發揮社會良善精神，特別利用市政會議的機會予以公開表揚，期盼兩位同學的義舉，能夠受到社會更多肯定。

工務局於會中簡報「本市營建剩餘土石方（營建餘土）因應策略專案報告」。陳其邁表示，因應營建餘土去化問題，市府已積極提出具體對策與執行方案，請工務局加強向相關業者溝通說明；並持續落實本市營建餘土管理措施，包括推動高雄港區整地收受土石方實施計畫、簡化營建餘土運送流程，以及全面運用電子聯單與GPS追蹤等機制，確保營建餘土去化有序、流向可管，維護環境永續發展。

金屬工業研究發展中心也針對美國貿易擴張法第二三二條關稅措施對扣件產業的影響進行專題演講。金屬中心指出，整體評估二三二關稅對台灣扣件產業的影響屬於結構性成本壓力，而非全面性市場流失；在美國當地產能有限、台灣業者仍掌握主要通路，且中高階應用重視品質與供應穩定的情況下，台灣扣件產業短期內仍具競爭基礎。