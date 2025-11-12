高市學童為小鵪鶉築窩 生命教育不再只是課本故事
（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄市新莊國小推動「啾啾體驗」生命教育課，與在地農會攜手合作，引入鵪鶉飼養課程，讓高年級學生親手設計鳥窩、分組照顧小鵪鶉；校方表示，這讓生命教育不再只是課本上的故事。
新莊國小今天發布新聞稿表示，今年的生命教育課題中，希望不再是單純的老師授課分享，而是想要給孩子真實體驗生命珍貴的意義；從課程討論、專家聘請等都密切與農會合作，透過鵪鶉的介紹、飼養、照顧等過程，讓學生實際體會生命可貴。
校方指出，此次課程從10月中旬開始，連續5週，5年3班學生透過課程親手設計鳥窩、分組照顧小鵪鶉。校方表示，學生們下課後忙著餵食、陪鵪鶉曬太陽、幫牠打掃小窩，從中學習尊重生命與責任感；教室裡多了一陣陣啾啾聲，也讓校園變成最可愛的生命教室。
此外，學生們分組合作照顧鵪鶉過程中，加深理解尊重生命意義。校方表示，看著孩子們每天細心照顧小鵪鶉、下課時間要餵養鵪鶉、帶鵪鶉到校園裡散步、幫鵪鶉整理家等，讓人感受到生命教育實作的重要。
老師分享，學生們會相互討論，也與家人及老師分享如何照顧鵪鶉，以及每一隻小鵪鶉特色與個性；每天看著學生帶著自己的小跟班，是校園裡最可愛風景。（編輯：陳仁華）1141112
其他人也在看
颱風天「一校兩制」！基隆學生照常上課 家長炸鍋喊亂
地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆今天沒放颱風假，但是碇內國中，有些設籍在新北瑞芳、平溪、雙溪等停班課區域的學生，卻放颱風假不用到校。形成同一所學校，有人放假、有人沒放假，消息一出，引發家長熱議。不過校方解釋，放颱風假的學生，可以透過線上系統學習，不會影響課業。穿雨衣、戴著安全帽，家長冒著大雨接送小孩上學，不過這間學校竟然不是全員都得來上課。基隆市碇內國中貼出公告，依據新北巿＂部分＂區域停課決策，請家長與學生留意。意思是，基隆沒放颱風假，住基隆的學生要上學，但住在新北停班課地區的學生，不用到校。形成一校兩制。消息曝光後，也讓家長炸鍋，有人說"不同步，會被罵爆喔教務處"、也有人趕緊詢問"技藝班是否還要上課"。家長：「鄰近的話是不會有什麼困擾，但比較遠可能會比較困擾比較大吧，那我現在覺得目前風雨是還OK。」警衛：「他們今天可以選擇不用來，或一樣來也可以，固定禮拜二禮拜四有這個校外活動。」碇內國中約有近30位學生不用到校。（圖／翻攝自基隆市立碇內國中臉書）基隆暖暖區碇內國中，實施"部分"停課！住在瑞芳、平溪、雙溪等地的學生，約有近30位不用到校，學校會主動註記，後續再依規定辦理。基隆市立碇內國中校長張雁婷：「為了讓家長跟學生們放心，我們就緊急做了一個通知，那我們學校老師，也會透過GoogleClassroom，一些線上平台的部分，然後也透過LINE的群組來跟家長做聯繫，跟學生做聯繫，然後也不影響他們，盡量不影響他們課業的一個部分。」不同縣市學生待遇差很大，也讓不少家長覺得無奈。（圖／民視新聞）同樣是颱風天，不同縣市學生待遇差很大，也讓不少家長覺得無奈。有人認為應該全區同步，才不會造成混亂，不過校方強調，會兼顧學生安全和學習進度，不讓課業受到影響。原文出處：颱風天「一校兩制」！基隆學生照常上課 家長炸鍋喊亂 更多民視新聞報導BBC「惡意剪輯」爭議釀信譽危機！川普怒告誹謗求償10億美元 鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課中央氣象署同步發警！鳳凰颱風外圍雨勢擴大 13縣市豪大雨特報民視影音 ・ 1 天前
大葉獲教育部TEEP計畫補助 印尼青年來臺學習半導體製程研究
大葉大學半導體學士學位學程副主任歐信良的「醫療器材產品製程實習計畫」，榮獲教育部「Taiwan Experience Education Program（TEEP）全球優秀青年來臺蹲點計畫」獎助，印尼布拉維賈亞大學 (Universitas Brawijaya)電機工程系大四生Stephania Angelica與Nabila Fairuz Romadhona來臺進行為期三個月的半導體製程相關研究，提早體驗台灣留學生活。歐信良副主任表示，教育部推動「Taiwan Experience Education Program（TEEP）」全球優秀青年來臺蹲點計畫，邀請海外優秀青年來臺進行短期實習與研究，期盼藉此吸引更多國際優秀青年來臺留學與發展，促進國際教育合作與人才培育。「醫療器材產品製程實習計畫」透過實習與研究的方式，推廣醫療器材製程技術的專業知識與應用概念，提供外國學生實際參與臺灣科研與產業發展的機會。兩位印尼學生在大葉大學實驗室中，參與鍍膜、奈米材料與半導體製程相關研究，強化專業能力，並與臺灣學生進行跨文化學術交流，深入了解臺灣的科技產業與高等教育環境。印尼布拉維賈亞大學學生Nabi台灣好新聞 ・ 1 天前
議員盼國小午餐有截切水果 北市府擬邀學校討論
（中央社記者劉建邦台北11日電）議員提到北市國小營養午餐雖提供多款水果如百香果等，但部分水果較難直接食用，造成學生完食率低，盼提供截切水果。教育局今天表示，將邀學校討論可行方案及試辦模式。中央社 ・ 19 小時前
宜蘭颱風停班停課 慧燈中學留校自習中午安排專車返家
記者張正量／宜蘭報導 鳳凰颱風來襲，宜蘭縣政府於宣布十一日停班停課，但慧燈中學因為有…中華日報 ・ 16 小時前
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 4 小時前
快訊/賴清德要他聲援沈伯洋 韓國瑜1點45分將出面講話
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，韓國瑜預計將在今早（12日）1點45分出面發表談話。中天新聞網 ・ 47 分鐘前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃品源女兒腎臟感染！醫下通牒「恐丟命」畫面曝
娛樂中心／李汶臻報導唱紅〈小薇〉的57歲歌手黃品源，近年都在中國發展，去（2024）年再婚娶回俄羅斯鋼琴家美女Alina艾琳，兩人的北京婚宴更有「大咖天王」任賢驚喜現身。黃品源與前妻育有一兒一女，其中22歲的女兒黃懷萱（Edelyn），遺傳媽媽巫若萍的荷蘭與原住民血統，混血精緻五官搭配高䠷身材相當吸睛。在美國發展音樂事業的她，日前突在IG限動自爆腎臟感染，一度情況危急、遭醫生警告「差點沒命」，最後還被送進急救室。對於女兒人在他鄉緊急送醫，爸爸黃品源稍早作出回應並曝光女兒的最新病況。民視 ・ 2 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 22 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前