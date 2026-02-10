高市完全執政！專家建議可借鏡義大利 扭轉昔日「弱主」形象

國際中心／綜合報導

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院取得316席，達成「完全執政」。儘管國會席次聲勢浩大，但面對台海局勢、中日對抗以及國內經濟等考驗，外界正密切關注這位曾被形容為「政治局外人」的領導人，將如何應對國際關係。

日本媒體回顧，高市早苗長年雖擔任國會議員，但在自民黨內處於邊緣，或許選民也因此把整頓亂象的期待，投射到高市早苗身上。巧合的是，高市曾於27年前在舞台劇中扮演迫使日本開國的美國「培里提督」，這份巧合也讓選民期待她能像劇中角色一樣，扮演改變日本歷史走向的角色。

對中立場轉趨強硬

然而，高市上任後的首要挑戰便是嚴峻的國際局勢。中國外交部發言人林劍已公開聲明，要求日方撤回涉台「錯誤言論」。專家分析，高市未來的外交主旋律將圍繞在「深化美日同盟」以及「強化對抗中國」，在東海、台海及南海議題上，態度恐怕會更加直接、強硬。

專家建議參考義大利成功案例

在國際角力壓力下，專家建議高市可參考義大利總理梅洛尼的執政風格。梅洛尼上任後修正激進路線，採取務實態度解決缺工與移民問題。對於高市而言，未來在綁定美國、強化對抗中國的立場上，能否展現同樣的行動力，將是她扭轉「弱主」形象的關鍵。

