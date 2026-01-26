高市宣布眾議院改選 要拚政黨席次過半

[Newtalk新聞] X 帳號 @liangziyueqian1 宣稱，其「牆內軍中朋友」指出，解放軍將領劉振立曾率部進京，擊潰包圍中央軍委大樓的武警與公安部特勤單位，並「解救」張又俠，同時調動河北第 82 集團軍進入北京，中部、東部與南部戰區亦各出動一個集團軍呼應。不過，相關說法缺乏任何獨立來源佐證，真實性無法查證。 另一名 X 用戶 @stringquartet09 則指出，張又俠曾留下與美方接觸的「罕見紀錄」，包括 2024 年 8 月，美國總統拜登的國安顧問蘇利文在訪中期間，除會晤習近平外，也曾前往八一大樓與張又俠會談，並稱這可能是張最後一次公開的對外交往。該帳號並提及，過去一次軍委副主席與美國高層互動，需回溯至 2018 年，時任副主席許其亮會見時任美國國防部長馬蒂斯。 張升民成為原中央軍委 7 人裡碩果僅存的副主席。 圖：翻攝自@POMTQ 另有自稱「海外爆料」的 X 帳號 @zhihui999 指出，1 月 19 日深夜，蔡奇與王小洪指揮公安部第九局行動，突襲中央軍委大樓，並稱時任軍委成員張升民帶領部分警衛人員打開大樓大門，協助特勤人員進入並抓捕張又俠與 17 名將領，

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 29 則留言