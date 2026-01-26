高市宣布眾議院改選 要拚政黨席次過半
1月19號日相高市召開記者會，正式宣布23號國會開議日解散眾議院，2月8號進行投開票。從解散眾院到選舉僅16天，刷新戰後最短選戰，在一月份解散國會，睽違36年來頭一遭。
賭上首相一職 高市解散眾院拚席次過半
對於選擇解散眾院，高市表示賭上首相之位。
根據NHK民調，高市內閣上任後三個月，民調支持率仍在六成以上水平，其中50多歲以下選民，支持率更高達七成以上。高市打鐵趁熱拚改選，目標就是要讓執政黨席次過半。
上任時不考慮解散國會 如今態度轉彎
高市剛上任時強調要全力拚經濟不考慮解散國會，如今出現大轉彎，引發外界質疑。
對於外界的質疑，高市表示首要任務是實現政策。
眾院提前改選 地方基層緊鑼密鼓籌備
政府高層決定改選，地方基層繃緊神經，緊鑼密鼓清點選務用品。東京町田市彈性處理，把原先市長選舉的通知信，在信封加貼「眾議院選舉」字樣。在野的立憲民主黨也跟公明黨合組「中道改革連合」，積極整軍迎戰這次大選。
責任編輯／李家成
