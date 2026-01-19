高市宣布眾院改選「再提台灣有事」 批中國經濟脅迫、將修安保三文件

2025年1月19日，日本首相高市早苗宣布眾議院改選日程。路透社



據日本媒體今天（1/19）報導，日本首相高市早苗今天在記者會上，宣布解散眾議院與改選日程，演講中話鋒一轉，再度提及「台灣有事」敏感議題，並指出中國在台灣周遭軍事演習，以「經濟脅迫」方式迫使他國屈服，日本將繼續以日美同盟為基軸，進行危機管理，並修改「安保三文件」，建立長期備戰的機制。

據《讀賣新聞》報導，日本首相高市早苗今天召開記者會，宣布將於本週五（1/23）解散眾議院，並於2月8日舉行選舉，值得關注的是，她再度提及「台灣有事」議題，日本與中國近來因台海危機，關係急遽惡化。

廣告 廣告

高市表示：「如果沒有各位國民的支持，政府就無法推動強力的外交與安保政策，國際局勢變得越來越嚴峻，中國在台灣周邊實施軍事演習，世界各國高度依賴、廣泛用於民生用途的供應鏈上游物資，被納入特定國家的掌控之中，甚至以『經濟脅迫』的方式，迫使他國屈服於其主張。」

她指出：「日本提出『自由且開放的印太』構想以來，已經過了10年，我們將進一步深化該構想，迄今為止，我們參與了東協（ASEAN）領袖會議、AZEC領袖會談、與美國總統川普的高峰會談、APEC領袖會議、G20高峰會、中亞與日本的領袖會談，以及南韓總統李在明、義大利總理梅洛尼的會談，藉由國際會議的機會，與多國領袖進行交流。」

2025年1月19日，日本首相高市早苗宣布眾議院改選日程。路透社

高市強調：「將繼續以日美同盟為基軸，進一步強化日美韓、日美菲、日美澳、日本與義大利和英國，以及南方國家的合作。」

高市提到，應該進行「危機管理投資」，將風險降至最低，例如建立糧食安全保障體系，打造「無論發生什麼事，都不會缺乏食物的日本」，整備國內能活用的農地，將日本食品積極拓展至全球市場，同時強化供應能力。此外，強化能源資源安全保障，也同樣重要，應確保低廉的電力能穩定供應，這是守護國民生活與日本產業的「必要道路」。

高市說明，經濟安全保障相當重要，如果重要的礦物或藥品原料，完全依賴特定國家供應，將伴隨極大風險，「為了守護現在與未來的命運，將穩健推動國土強韌化、醫療與健康的安全保障，並強化資安防護。」

高市主張，為了從根本上強化安全保障，應提前修訂《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》與《防衛力整備計畫》，也就是所謂的「安保三文件」，透過修訂這些重要文件，建立長期備戰的機制。

2025年1月19日，日本首相高市早苗宣布眾議院改選日程。路透社

高市說道：「我們將進一步強化嚇阻力，應對網路、太空、電磁波等新領域。強化防衛產業技術的基礎，改善自衛隊的待遇，確立『靠自己的雙手守護自己國家』的決心，如果國家沒有這樣的覺悟，沒有人會伸出援手」、「我們將提升國家層級的情報分析能力，建立危機預防、戰略性守護國家利益的機制，具體措施如設立國家情報局、對日外國投資委員會，以及制定情報與反間諜相關法律，這些都刻不容緩。」

更多太報報導

高市宣布23日解散眾院 日本民眾憂「政治空轉」：高物價對策被延後

快訊／日本首相高市早苗宣布23日解散國會 2月8日閃電戰投票

韓股首破4900點…住「考試院」人數卻翻倍 南韓青年嘆：玩虛擬貨幣賭一把