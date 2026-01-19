高市宣布解散眾院 2/8投票

J日本首相高市早苗19日在東京首相官邸舉行記者會，宣布解散眾議院。（路透）

記者康子仁綜合外電報導

日本首相高市早苗十九日在首相官邸召開記者會，正式宣布將在一月二十三日解散眾議院，這也是自去年十月以來，日本再度舉行眾議院選舉。

高市一月十四日就向執政黨幹部正式表態，計劃在本月二十三日召集的通常國會開議初期就解散眾議院，且朝「一月二十七日公告、二月八日投開票」的方向協調後續的眾議院選舉。

自民黨派系目前在眾議院擁有一百九十九席次，與維新會合計兩百三十三席，剛好是四百六十五席過半的兩百三十三席，只要少一席就會跌破過半門檻。這次眾議院選舉將改選四百六十五席，包括單一選區兩百八十九席，以及比例代表一百七十六席。

針對物價上漲的對策成為朝野攻防焦點，高市考慮在眾議院選舉政見中納入「食品消費稅限期降為零」的重大減稅方案，直接減輕民眾生活負擔，最快可能自明年一月起，正式實施食品消費稅減免措施。