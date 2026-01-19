高市宣布23日解散眾院 日本民眾憂「政治空轉」：高物價對策被延後

日本物價高漲，人民最希望的，就是盡早解決民生問題。圖為札幌街頭的路面電車。路透社資料照



據日本媒體今天（1/19）報導，今天傍晚左右，日本首相高市早苗宣布，將於23日解散眾議院，下個月8日舉行選舉，日本各地傳出不安聲音，擔憂在政治空轉的情況下，最嚴峻的民生議題「高物價」被延後處理，非營利組織強調，夜間無家可歸的孩童、街友，都在等待政府提出支援對策，經濟困頓的人們則坦言，希望政府盡早改善民生問題。

據NHK與《每日新聞》報導，日本首相高市早苗今天傍晚左右，在記者會上正式宣布，將於本週五（1/23）解散眾議院，並於2月8日舉行選舉，「是否願意將國家經營的重任託付給我？我希望由各位國民直接做出判斷。」

不過，日本不少民眾憂心，在「政治空轉」的狀況下，預算編列也被延宕，高物價與民生議題被迫擱置。

在福岡市經營夜間托育與課後照顧設施的「四季之會」理事長天久薰，受訪表示：「還有些孩子沒有容身之處，在夜間迷惘。」四季之會營運兩間托兒所，收托時間至凌晨時分，專門接住無法在夜間照顧孩子的家庭。

據悉，日本持有合格執照的夜間托兒所，截至2024年僅有74間，且高度集中於都市地區，制度仍待完善，天久薰提到這次改選，「即便在政治空轉期間，仍有孩子無處可去，政府的支援刻不容緩。」

1月中旬的夜晚，在福岡市博多地區一處公園，支援街友的「福岡飯糰之會」，其工作人員正在熱心發放餐食，現場聚集約2百名領取食物者，機構負責人表示：「多數受支援的街友，靠著生活保護費的補助過活，但補助金額長期未調升，物價卻大幅上漲」、「有些街友連戶籍都沒有，根本沒辦法投票，我希望政治能反映辛苦人民的聲音。」

大阪市一名41歲的單親媽媽西崎麻衣，育有一名就讀高中的17歲兒子，她認為：「在這段政治空白時期，高物價將繼續打擊人民的生活」、「物價對策被延宕，是顯而易見的，受到影響的就是沒有經濟餘裕的家庭。」

一名住在北九州市的30多歲男性不滿地說：「首相明明才剛上任，為什麼要這麼快解散眾議院，讓人感到疑惑，我想投給真正為國家提出政見的人。」另一名居住埼玉縣的30多歲男子則認為：「解散眾議院的時機確實有點早，但我覺得還能接受，希望結果能讓日本經濟變得更好。」

在東京都墨田區獨居的58歲男子，因身體況狀不佳，去年離職後就在家待著，靠存款過活，今年過年他甚至不敢跟親戚聚會，「連給親戚小孩的壓歲錢都拿不出來，實在沒有過年的心情」，對於這次選舉，他直言：「我想投給讓人民生活能輕鬆一點的候選人。」

