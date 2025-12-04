高市對台政策不變 陸不接受

前日相石破茂避談日相高市早苗的「台灣有事」答詢議題，僅表示「日本與台灣、中國的關係十分複雜而微妙」。（中央社）

本報綜合報導

日本首相高市早苗在參議院援引「日中聯合聲明」表示，大陸聲稱台灣是「大陸領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，「完全沒有任何改變」。大陸外交部四日回應「絕不接受」，仍要求撤回「台灣有事」說。

大陸外交部發言人林劍下午在例行記者會稱，高市本人只提及日方在「台灣問題」上的基本立場如一九七二年「中日聯合聲明」所述，這一立場沒有變化，僅此而已。

他表示，北京的態度是明確的，敦促日方切實反思糾錯，撤回高市「錯誤言論」。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對陸方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市仍然只是用「立場沒有變化」來敷衍搪塞，「中方對此絕不接受」。

林劍又稱，既然高市稱日方在「台灣問題」上的基本立場如「中日聯合聲明」所述，那麼她能準確完整重申當年所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心？日方也需要給陸方和國際社會一個交代。

而前日相石破茂三日應「日本台灣親善協會」邀請以「戰後八十週年」為題發表演講。他回顧四次訪台經驗，但避談高市的「台灣有事」答詢議題，僅表示「日本與台灣、大陸的關係十分複雜而微妙」。

大陸官媒央視則報導，十二月大陸境內到日本的計畫航班逾百分之四十取消，總計航班取消量逾一千九百航次；十一月十五日以後赴日本的旅客數量也大幅下降約百分之二十三。