高市小港五校與日本三重縣三校簽MOU GLPA國際教育聯盟啟動

高雄市國際教育邁向新里程碑！在高市府教育局督學李昆憲的見證下，小港區鳳陽國小、華山國小、港和國小、明義國小及中山國中等五所學校，廿六日正式與日本三重縣鳥羽小學、西丘小學及一身田中學簽署教育合作備忘錄（MOU），並宣告「GLPA台日國際教育聯盟」正式啟動，此舉不僅深化了台日情誼，更為兩地學子開啟了常態性的國際交流視窗。(見圖)

主辦單位今(廿七)日說明，GLPA（Global Learning Partnership Alliance）由三重大學與正修科大葉淑芬教授共同促成，早在今年六月，雙方已先行舉辦多場大型線上交流，吸引超過三百三十二名學生參與，以英語分享校園生活，甚至獲得鳥羽市長小竹篤親自出席支持。

正式簽署MOU後，合作範圍將全面升級，內容涵蓋：一、線上交流課程：透過定期線上課程與主題式小組交流，促進學生英語溝通能力與跨文化理解；二、學生互訪交流：進行實體交流活動，讓學生親身體驗異國文化與校園生活；三、教師專業對話：透過線上或實體會議，分享雙語教學實務、課程設計與教學創新經驗；四、永續發展目標：圍繞環境保護、文化藝術與全球公民素養等議題，共同規劃跨校學習專案。

這次交流由日本三重大學中川右也教授率領九位教育代表蒞高訪問。李昆憲督學表示，中川教授在三次造訪高雄後，深受在地教育能量感動，雙方在短短一年內建立深厚互信，促成八校合作，堪稱兩市「教育外交的大豐收」。中川教授感性回應，高雄對他而言已是情感寄託，期盼透過GLPA平台的建立，讓台日教育合作長遠永續。

西丘小學校長田中英高度讚賞高雄的創意課程，認為這場結盟能讓教師與學生共同接觸世界。鳳陽國小黃校長指出，在AI與全球化時代，孩子不應只是語言的學習者，更應是世界的參與者與貢獻者，讓「幸福鳳陽」願景透過台日友好，國際教育持續發光。

鳳陽英語教師李美惠與王蕎芸提到，台日教師經過數月溝通協調，學生在英語交流的過程中展現高度參與與成長，是教師專業的全新突破；明義國小林淑芳、華山國小王惠玲與港和國小黃寶靚、中山國中尹昱文校長們共同說，透過GLPA聯盟，學子能走出課本，在真實情境中建立跨文化理解，這正是國際教育最核心的價值。

鳳陽國小班級師生們準備了印有「鳳陽國小二十周年校慶紀念的台灣LV茄芷袋」裝進富有濃濃台灣味的零食及全班師生滿滿的祝福卡，深化了台日交流！據悉，日方鳥羽市教育委員會已核可後續經費，預計明年將擴大合作規模，推動日本轄內共七所國小加入結盟，持續壯大這條台日教育的黃金廊帶。